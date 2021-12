Zona arancione o restrizioni? Cosa succederà a Natale e Capodanno. Raccomandazioni e regole in arrivo

Cronaca Italia

La settimana delle festività è arrivata e con Natale e capodanno alle porte e la variante Omicron che dilaga non si prospetta un periodo così sereno dato che il rischio di nuove misure anti-covid si starebbe facendo concreto. Giovedì 23 dicembre è attesa la cabina di regia alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi, se da un lato c’è chi afferma che i numeri non giustifichino ulteriori restrizioni rispetto a quelle vigenti, dall’altro già circolano voci di una imminente zona arancione per tutto il Paese (con conseguenti restrizioni).

Natale, capodanno e restrizioni: cosa aspettarsi

Al momento è in vigore (fino al 15 gennaio) il decreto del 6 dicembre che ha stabilito la separazione tra Green Pass ottenuto tramite tampone e Super Green Pass per vaccinati o guariti dal Covid-19 nell’arco di 6 mesi.

Le nuove regole previste dal decreto inoltre segnano una differenza tra chi è vaccinato e chi no come, ad esempio, l’accesso ai ristoranti.

In attesa dell’esito della cabina di regia su possibili nuove restrizioni, sono già diversi i “consigli” che circolano negli ultimi giorni.

Partiamo dalle regole del Natale; per la sera del 24 dicembre e il pranzo del 25 nelle abitazioni private non saranno previsti divieti, è stato suggerito però di evitare assembramenti, buffet e contatti con i non vaccinati, soprattutto in presenza di persone fragili. Su queste note, gli scienziati hanno suggerito che, per ridurre ancora i rischi, sarebbe bene effettuare un tampone a ridosso dei cenoni e dei pranzi.

Se per i ritrovi famigliari non c’è obbligo, per quanto riguarda la partecipazione agli eventi pubblici e luoghi dove ci sono assembramenti potrebbe invece scattare l’obbligo, anche per chi è non è vaccinato.

Green Pass rafforzato, dove serve

Al momento sono solo queste le ultime novità in termini di norme anti-covid previste per il periodo delle festività. A queste si ricordano sempre quelle previste dall’uso del Green Pass rafforzato (Super Green Pass) da utilizzare per ristoranti al chiuso, cerimonie pubbliche cinema e teatri. L’obbligo di mascherine all’aperto al momento è vigente solo a livello regionale, occorre quindi informarsi sui canali della propria Regione.