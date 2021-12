Amadeus condurrà L’anno che verrà: le voci sui primi ospiti della serata più lunga di Rai1

Programmi TV

Amadeus si appresta ad occupare anche l’ultimo giorno dell’anno con l’evento che accompagnerà Rai1 ed il suo pubblico verso il nuovo anno. Impegnato ogni giorno con i Soliti ignoti – Il ritorno, reduce dalla serata di Sanremo Giovani nella quale ha portato sul palco l’intero cast del prossimo Festival di Sanremo che ha effettivamente messo nel mirino per il prossimo febbraio, il conduttore è pronto a condurre L’anno che verrà. Il ritorno in televisione ed in piazza dello speciale evento di Rai1 sarà baciato non solo dalla presenza del presentatore ma anche da quella di un grande numero di ospiti che con le loro esibizioni scandiranno le ultime ore del 2021.

Le voci sui nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del parco 4 di Acciai Speciali Terni.

L’anno che verrà: l’evento della ripartenza

L’ultimo giorno dell’anno si appresta ad ospitare l’evento televisivo più atteso con il ritorno tra la gente in piazza che dovrebbe scandire le ultime ore del 2021. Il lento ritorno alla normalità passa sicuramente dagli eventi a contatto tra la gente e quale occasione può essere migliore del festeggiare in compagnia l’ultimo dell’anno?

Questo è quello che si augurano i vertici Rai che nel rispetto di tutte le norme anti Covid si preparano ad organizzare lo speciale L’anno che verrà.

L’evento sta infatti prendendo forma ed oltre alla conclamata partecipazione dell’onnipresente Amadeus in qualità di conduttore, dovrebbe offrire al pubblico presente all’evento ed a quello a casa una serata del tutto indimenticabile. Dopo che lo scorso anno la trasmissione fu mandata in onda dallo Studio 5 del CPTV Fabrizio Frizzi in Roma, a causa ovviamente delle restrizioni sul contenimento della pandemia di COVID-19, l’evento 2021 si terrà parco 4 di Acciai Speciali di Terni.

L’anno che verrà: gli ospiti di Amadeus

La speciale serata sarà l’occasione per gustarsi le esibizioni di svariati cantanti che saliranno sul palco ad intonare i loro grandi successi per iniziare il conto alla rovescia verso il 2022. Stando alle indiscrezioni rilanciate da TvBlog.it, ci sarebbero tanti nomi di spicco pronti a partecipare come Massimo Ranieri, che di certo scalderà la voce in vista del ritorno al Festival, Cristiano Malgioglio ed Arisa, che torna a cantare dopo l’esperienza vittoriosa come ballerina.

Insieme a loro dovrebbero esibirsi anche la squadra di coach di The Voice Senior formata da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino al fianco di Raf, Achille Lauro, Umberto Tozzi ed anche Nek. E immaginiamo che la lista possa solo che crescere.