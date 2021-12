Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “cacciati” da un ristorante a Parigi. Il romantico viaggio “rovinato”

TV e Spettacolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più innamorati e felici, e quale meta migliore se non Parigi a Natale per suggellare ancora di più questo amore? La città delle luci è ancora più romantica in questo periodo dell’anno e la coppia sta documentando sui social le loro giornate che hanno però incontrato un piccolo intoppo.

La coppia infatti ha avuto da ridire con un ristorante parigino che li ha cacciata in modo brusco scatenando le ire dell’influencer.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante

Giulia Salemi è senza freni, su Instagram ha riversato la sua rabbia nei confronti del ristorante che ha cacciato lei e Pierpaolo da un ristorante.

A svelare il motivo è stata la stessa influencer in una serie di storie fiume postate su Instagram, nelle quali ha anche precisato che non solo i due avevano prenotato ma la cena era già stata pagata.

“I francesi sono i peggiori, i più maleducati e i più cafoni” ha detto Giulia, aggiungendo le dinamiche poi trascritte sempre nella storia. “Ci hanno balzato, mandato via e non ci hanno fatto ordinare” una cena, ha aggiunto, già pagata da settimane.

“Io sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni! Cena prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato i problemi con il traffico e gli abbiamo pregato di farci sedere visto che erano le 10.30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora, quindi la cucina era aperta e non gli costava niente! Non andate mai qua! Posto tremendo e staff tremendo” ha scritto”. La coppia ha poi ripiegato su un altro ristorante dove si è trovata benissimo, e la serata è stata salvata tra risate e commenti ironici contro l’altro ristorante e contro i francesi, immancabile un riferimento ai mondiali del 2006.

Il romantico viaggio a Parigi da futuri sposi

La coppia si è comunque mostrata più serena e innamorata che mai e sembra quasi che siano davvero pronti a fare il grande passo del matrimonio. È stato lo stesso ex velino ad annunciarlo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legale crescerà ancora di più con il tempo”.

Pretelli aveva poi aggiunto: “Nel 2023 succederà qualcosa di importante.

Figli? Giulia sarà una grande mamma”.