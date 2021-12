Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pensano al matrimonio: la rivelazione a pochi giorni dal primo anniversario

Gossip

Quasi nessuno era pronto a scommettere sul loro amore all’inizio, nella casa del Grande Fratello Vip. Ad oggi, però, la coppia Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è più affiatata che mai. Il loro amore, nato all’interno della casa del GFVip, sta per compiere un anno e i due hanno rilasciato un’intervista doppia in merito.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: due innamorati che si supportano

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno rilasciato un’intervista doppia al settimanale Chi parlando del loro amore e dei loro progetti futuri.

L’intervistatore ha ricordato alla coppia che tra qualche giorno sarà il loro anniversario. Ha chiesto se fosse nei loro piani e se lo fossero mai immaginato. Pierpaolo ha riposto “No, è assurdo. Non pensavo di innamorarmi e di costruire qualcosa di speciale in un reality. Anche se i nostri sostenitori lo avevano detto prima ancora che scattasse il bacio”. Poi ha continuato “Dopo che ci siamo dichiarati ho capito che il nostro legame sarebbe stato importante anche fuori dalla Casa. Certe cose le senti, l’istinto e le emozioni mi dicevano di continuare”.

Giulia, invece, ha dichiarato “Dentro la Casa non l’avrei detto, fuori sì. Sono entrata il 6 novembre e non mi sarei immaginata di fidanzarmi: dopo un anno, alla faccia dei gufi, siamo felicemente innamorati come il primo giorno”. I due si sostengono fortemente a vicenda, Giulia ha sempre spronato il compagno, al quale dice: “Non hai idea di quanto vali, sei una bella persona come ce ne sono poche. E poi hai talento, carisma, sai intrattenere… Vai tranquillo”. Pierpaolo, da parte sua, ha affermato che Giulia, sottolineando quanto lui fosse brillante, è riuscita a tirare fuori la parte migliore di lui, ha anche dichiarato: “Non ho mai creduto abbastanza in me stesso e ora mi sento trasformato”.

L’intervistatore, poi, ha continuato a scavare nel profondo del rapporto sentimentale tra i due giovani chiedendo come si abbiano salvato l’altro nella rubrica del telefono. Prima della loro relazione, infatti, Giulia aveva salvato Pierpaolo come “velino moro”, mentre lei nel telefono di quest’ultimo era “Giulia Milano”. Ora, invece, come dichiara la stessa Giulia entrambi sono “amore mio” in entrambi i telefoni. “Per me è tantissimo, non ho mai usato nomignoli, mio padre è salvato come ‘Mario Salemi’ “, ha dichiarato.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: i rapporti tra le loro famiglie

Fariba, la mamma di Giulia Salemi che il pubblico già conosce molto bene per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha più volte dichiarato, essendo single, di volere incontrare un Pretelli 55enne. “Ma io la amo, mi fa morire dal ridere” reagisce divertito Pierpaolo a queste dichiarazioni. Poi continua: “Ora, siccome Giulia sta arredando la sua nuova casa, Fariba parla solo con me perché dice che sua figlia non capisce. All’inizio temevo il suo giudizio, ma poi mi sono sentito sicuro sia del sentimento che provo che della persona che ho scelto”.

Il rapporto tra Fariba e Pierapolo sembra essere molto intenso e complice. A raccontarlo è la stessa Giulia Salemi “Il fatto che Pierpaolo piaccia a mia mamma è la cosa che mi rende più felice. Lei lo chiama per parlare male di me, ieri gli ha scritto che sono connessi da un’energia astrale. All’inizio era scettica, aveva paura che potesse farmi male, adesso gli manda messaggi vocali di cinque minuti”.

Anche la famiglia di Pierpaolo, dal canto suo, adora Giulia. A raccontarlo, ancora una volta, è la stessa ragazza “Mi adorano, io e Pierpaolo siamo madrina e padrino di Sophie, la bambina di suo fratello”.

I progetti futuri di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: verso il matrimonio

L’intervista è poi proseguita parlando dei progetti futuri della coppia.

Già durante la loro partecipazione al GF Vip si era parlato anche di matrimonio, a questo ricordo Pierpaolo risponde: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante”. Giulia invece non si sbilancia molto: “Non mi sbilancio per scaramanzia, ma è uno dei miei sogni. Se non mi sposo con lui non mi sposo con nessuno”. I due immaginano anche dei figli insieme. “Giulia sarà una grande mamma che riuscirà a trovare la sua pace” afferma Pierpaolo, che poi continua: “Sarà la sua svolta come donna, non vedo l’ora”. Giulia è d’accordo e annuncia che a gennaio 2022 la coppia adotterà un volpino. “Voglio qualcuno a cui dare il mio amore tutti i giorni. La responsabilità di un cane sarà il primo passo per prepararmi a diventare mamma” ha affermato sicura.

Infine, l’intervista si conclude con un resoconto della vita della coppia. Pierpaolo afferma di star facendo quello che ha sempre desiderato: “Devo tanto al GF Vip e ad Alfonso che ha fatto conoscere la parte più umana di me, devo tanto a Tale e quale show e a Mara. E devo tanto a Giulia. Mi sento felice e libero di sognare”. Giulia invece dichiara: “Mi sto realizzando come donna e nel lavoro. Sto creando un mio brand di abbigliamento femminile, che vedrà la luce il prossimo anno, che si chiamerà Gold Sand, cioè sabbia dorata, che richiama I’Antica Persia e anche le iniziali del mio nome. Sento di aver preso in mano la mia vita, di poter toccare tutto quello che prima non riuscivo ad afferrare. Sono pronta a fare grandi passi“.