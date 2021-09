Pierpaolo Pretelli è diventato zio: è nata Sophie, figlia di Giulio, fratello minore dell’ex gieffino

Gossip

Questo è un momento particolarmente felice per Pierpaolo Pretelli. La relazione con Giulia Salemi va a gonfie vele, è impegnato in tv e ora è anche diventato zio. Il dolce annuncio

Pierpaolo Pretelli è diventato zio e dimostra la sua incontenibile felicità annunciandolo attraverso i social. A diventare padre della piccola Sophie è Giulio, fratello minore dell’ex velino, ora impegnato come concorrente del programma Tale e Quale Show.

Fiocco rosa in casa Pretelli: Pierpaolo è zio

Martedì 28 settembre 2021, alle 6.57 è nata la piccola Sophie, primogenita di Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino. I neo genitori, di 21 e 20 anni, hanno voluto condividere sui social la propria felicità.

Giulio Pretelli, dal suo profilo Instagram, ha postato: “Ore 6.57 sei arrivata tu. Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descrivere. Benvenuta al mondo piccola Sophie. Io e la mamma ti amiamo immensamente.”

A rendere la notizia di dominio pubblico è stato però lo zio, Pierpaolo Pretelli che ha condiviso il lieto evento coni i suoi 643mila follower. Una notizia questa, attesa da tempo dal grande pubblico che aspettava la nascita della bimba. La gravidanza infatti era stata resa nota nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando Pierpaolo era uno dei concorrenti.

“Diventerai zio.” L’annuncio al Grande Fratello Vip

A fine febbraio 2021, pochi giorni prima della finale che ha visto Pierpaolo Pretelli conquistare il 2º posto nel reality, Giulio aveva fatto una sorpresa al fratello facendogli visita nella casa più spiata d’Italia.

In quell’occasione gli aveva raccontato di aver iniziato una relazione molto intensa e piena d’amore con una ragazza di nome Alessia. Giulio aveva confessato di esserne molto innamorato per poi annunciare la grande notizia: “Diventerai zio.” Il fratello minore del compagno di Giulia Salemi aveva poi concluso: “Sono sicuro che oltre ad essere un fratello ed un papà stupendo, so che diventerai anche uno zio fantastico.”

Oggi finalmente il lieto annuncio.

Mamma e figlia stanno bene e la famiglia Pretelli, che conta già il piccolo Leo e presto (forse) potrebbe festeggiare un matrimonio, è pronta a riempire d’amore la piccola arrivata. Benvenuta Sophie!