Grande passo per la coppia nata nella Casa del GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo l’iniziale flirt con la Gregoraci, l’ex velino è uscito dal reality innamorato dell’influencer 28enne. Ad aspettarlo a casa però c’era anche il figlio Leonardo, che pochi giorni fa ha conosciuto finalmente la nuova fidanzata del padre. A raccontare come siano andate le cose è lo stesso Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha conosciuto il figlio

La notizia è stata data dallo stesso Pretelli, secondo classificato dietro a Tommaso Zorzi ma uscito dal GF Vip con un altro “premio” speciale.

Può dire lo stesso anche Giulia, eliminata qualche settimana prima ma uscita innamorata dal reality. Durante un’intervista a Rtl 102.5, Pretelli ha raccontato che Giulia Salemi ha incontrato Leonardo, il figlio avuto dalla relazione con Ariadna Romero e che ha regalato alcuni momenti di estrema tenerezza nella Casa.

Qui, Pretelli ha detto: “Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo. Ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme“.

Giulia Salemi col figlio di Pierpaolo: come è andata

L’ex velino e tronista di Uomini e Donne, ha poi raccontato come sia andato l’incontro tra Giulia Salemi e Leonardo: “Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo.

È stato un momento che ha riempito la mia felicità“. La coppia è ormai consolidata e le storie sui loro profili Instagram sono popolate l’uno dell’altro. Da quando è uscito dal Grande Fratello, Pretelli si è legato a tal punto a Giulia da non aver neppure tenuto i contatti con Elisabetta Gregoraci.

L’importanza che l’influencer ha per lui è evidente anche dal fatto che sarebbe la prima fidanzata che presenta al figlio. “Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo per Giulia – ha aggiunto Pretelli – e di quello che lei prova per me“.

Giulia Salemi, Leonardo vuole fidanzarsi con lei

Pierpaolo Pretelli hai poi aggiunto qualche dettaglio in più sull’incontro: “È avvenuto vicino a casa mia all’aperto ed hanno giocato. Lei è attenta, paziente e ama tanto i bambini. C’è stato subito un buon feeling“. Tanto che, rivela, “Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore“.

Un quadretto familiare molto dolce, che testimonia un aspetto del carattere di Pretelli già visto nella Casa: ”Mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia qualcosa vuol dire.

Poi lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna“.