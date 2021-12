Tutta colpa di Freud: trama del quarto ed ultimo episodio con la serie tv con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi

Serie TV - Fiction

Tutta colpa di Freud – La serie torna in onda con l’ultima puntata della sua prima stagione. Il quarto ed ultimo appuntamento della serie con Claudio Bisio va in onda su Canale5 mercoledì 22 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:40. La trasposizione seriale dell’omonimo film del regista Paolo Genovese ha catturato l’attenzione del pubblico con le vicende della famigliola capitana dallo psicanalista Francesco e dalle sue tre figlie che tanto gli danno da pensare. Insieme a Bisio tornano per l’ultima volta anche gli altri co-protagonisti della storia Claudia Pandolfi e Max Tortora, sempre nel loro ruolo di una dottoressa che cerca di curare il protagonista ed un caro amico di Francesco che si sta facendo distrarre sempre più dall’amore.

Tutta colpa di Freud: l’appuntamento con il finale della serie

Volgono al termine le vicende della prima stagione di Tutta colpa di Freud. Su Canale5 oggi mercoledì 22 dicembre 2021 va infatti in onda il quarto ed ultimo appuntamento con il prodotto che svelerà gli ultimi due episodi. Il prodotto torna in onda ad una settimana di distanza per mostrerà come Francesco chiuderà del tutto i ponti con il suo passato per iniziare a guardare definitivamente al futuro.

La quarta puntata che chiude la serie tv va in onda a partire dalle ore 21:40 circa sul canale Mediaset ed il pubblico vedrà per l’ultima volta le vicende dei personaggi interpretati da Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e dal sempre divertente Max Tortora che cercheranno di aiutare una volta per tutte Francesco a tagliare con il passato ed a calibrare per bene il rapporto con le sue tre figlie.

Tutta colpa di Freud: la trama dell’ultima puntata

I due episodi che compongo l’ultima puntata di mostreranno Francesco alle prese con una comunicazione dall’avvocato di Angelica. Sembra proprio che per l’uomo sia arrivato il momento di cambiare vita e di pensare a qualcosa in più per il suo rapporto con Anna.

Intanto Emma riflette sul da farsi in chiave futura, la sorella Marta riceve una notizia inaspettata da Riccardo ed invece Sara si imbatte in una verità scomoda per se stessa ma anche per i Taramelli.

La serie tv si chiuderà poi mostrandoci come ad un passo dalla decisione definitiva tra Francesco ed Anna, Angelica si palesa a Milano scombussolando tutti i piani. Marta ha ormai scoperto cosa si cela dietro il misterioso Riccardo, mentre Sara si interroga sul futuro del proprio bambino, Emma è invece sempre più vicina ed innamorata di Claudio.

Quella che dovrebbe essere la festa di compleanno di Matteo si trasformerà invece in una brutta notizia per Francesco.