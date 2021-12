Chef Giorgio Locatelli: quanto guadagna e quanto costa una cena nel ristorante del giudice di MasterChef

Gossip

Da giovedì 16 dicembre Giorgio Locatelli è tornato a lavorare come giudice di MasterChef Italia insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Giorgio Locatelli è lo chef italiano più celebre all’estero ed è il fondatore della Locanda Locatelli, un ristorante stellato di Londra.

Quanto guadagna lo chef Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli, lo chef originario di Varese classe 1963, ha raggiunto un traguardo strepitoso. Il noto chef si è fatto strada tramite il mondo della tv, ma oltre ad essere conosciuto sul piccolo schermo è popolare per i suoi ristoranti stellati a Londra, Montenegro e Dubai.

A quanto pare, Giorgio guadagna delle somme da capogiro. In un’intervista effettuata da Elle nel 2018, ha dichiarato che in un anno ha fatturato 8 milioni di sterline nel suo ristorante di Londra, il profitto sarebbe il 10 % circa.

Locatelli, oltre ad essere uno chef, è considerato una vera e propria star. Ha infatti partecipato a vari programmi televisivi, a documentari per la BBC inerenti ad arte, cultura e cibo e ha pubblicato un paio di libri: “Made in Italy- Food e Stories” e “Made in Sicily”. Lo chef ha da sempre la passione per la cucina, questo grande interesse l’ha spinto fino in Inghilterra dove ha creato il suo ristorante Locanda Locatelli, conosciuto da tutto il mondo.

Giorgio Locatelli: quanto costa mangiare cena nel suo ristorante

La Locanda Locatelli è il ristorante di Giorgio dove lavora con la moglie Plaxy, il ristorante si trova al centro di Londra e contiene 80 coperti. Un anno dopo l’apertura, il ristorante stellato ha ricevuto una stella Michelin e simboleggia la cucina italiana al 100%. Il locale del Regno Unito è frequentato da diverse star: la Famiglia Reale, Madonna, David Beckham.

Dal sito web del ristorante si può risalire ai prezzi del suo menù. Per quanto riguarda gli antipasti, il piatto più caro è il Culatello di Zibello, accompagnato dallo gnocco fritto con un costo di £ 27.50 (32 euro).

Una vasta scelta dei primi piatti variano da £ 17.50 a £ 27.50 ( da 20 euro a 32 euro). Per quanto riguarda i secondi piatti, la scelta è tra il pesce, la carne e il vegan e il prezzo si aggira intorno a £ 32.50 ( 38 euro). Il prezzo del dolce varia da £ 10.50 a £18.50 ( da 12 euro a 22 euro) e si può assaporare da un semplice gelato ad una selezione di formaggi e mieli italiani.