Città Segrete – Berlino: su Rai3 Corrado Augias accompagna i telespettatori in un viaggio nella capitale tedesca

Va in onda oggi giovedì 23 dicembre 2021 in prima serata uno speciale viaggio alla conoscenza di Berlino, dalle scorie del Secolo Breve all rinascita degli ultimi 30 anni. Il contributo viene trasmesso su Rai3 a partire dalle ore 21:20 circa con la conduzione di Corrado Augias, apprezzato giornalista volto storico del canale per i suoi approfondimenti culturali, sociologici ed anche politici. Lo speciale di Città Segrete di oggi è dedicato alla splendida Berlino, che così fa ricominciare il viaggio che porta il presentatore alla scoperta della grandi metropoli del nostro tempo sbirciando la loro storia recente e non.

Tutto quello che c’è da sapere su Città Segrete – Berlino.

Città Segrete – Berlino: Corrado Augias torna a raccontare le grandi città

Su Rai3 prende il via oggi giovedì 23 dicembre 2021 lo straordinario viaggio di Corrado Augias che porta gli spettatori alla conoscenza di tre città spettacolari. Il nuovo ciclo di Città Segrete parte alla scoperta di Berlino per poi continuare con la puntata dedicata a Genova di domenica 26 dicembre 2021 e l’ultimo appuntamento dedicato invece ad Istanbul del 2 gennaio 2022.

Il giornalista racconterà non solo le sue esperienze nelle tre città in questione ma anche la loro storia recente segnata dagli avvenimenti storici degli ultimi due secoli.

Un interessante viaggio alla scoperta di città simbolo non solo nei loro confini nazionali ma anche al di fuori, con un occhio speciale per l’influenza che le stesse esprimono nei confronti degli altri Paesi europei.

Città Segrete – Berlino: cosa vedremo questa sera su Rai3

Lo speciale racconto prende il via da Berlino, città in continuo fermento che ha saputo rialzarsi nonostante le scorie del triste periodo vissuto nel Secolo Breve. Dalle dolorose cadute alla rinascita dopo l’abbattimento del Muro, saranno raccontate tutte le vite di una città straordinaria che è tornata ad essere un punto di riferimento mondiale anche a livello culturale.

Corrado Augias accompagna il telespettatore nella “sua” Berlino costellata di grandi personalità come Magda Goebbels o l’attrice Marlene Dietrich.