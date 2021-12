Delia Duran è ancora sposata con l’ex Marco Nerozzi: “È stata manipolata da Alex Belli come le altre”

Gossip

Rivelazioni bomba su Delia Duran, compagna di Alex Belli, salita agli onori della cronaca dopo il triangolo dell’ex gieffino con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. L’autore è l’ex della modella, Marco Nerozzi, imprenditore con cui Delia Duran è stata legata per 8 anni e a cui sarebbe ancora sposata. Nerozzi vuota il sacco sul loro rapporto, dichiarando che i due erano una coppia aperta, ed esprime un durissimo giudizio su Alex Belli. Per l’imprenditore l’ex sarebbe stata manipolata dall’attore, con il quale avrebbe un rapporto aperto ad altri partner.

Delia Duran non ha mai divorziato: le rivelazioni dell’ex Marco Nerozzi

Delia Duran è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip anche se non è mai entrata nella Casa.

La sua relazione con Alex Belli è stata passata al setaccio dopo l’infatuazione dell’attore per Soleil Sorge e la successiva crisi che ora sarebbe superata. Ora si apre un nuovo sprazzo sulla sua vita, grazie alle dichiarazioni rilasciate a Nuovo da Marco Nerozzi, imprenditore di 55 anni con cui è finita coinvolta in un’inchiesta per riciclaggio da cui è stata poi assolta.

Tra queste il fatto che Nerozzi e Delia Duran sarebbero ancora legalmente sposati, dato che il divorzio non sarebbe mai stato ufficializzato: “Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco“, racconta, “Poi, grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, Delia ha superato un provino e ha recitato in ben 3 fiction“.

La modella ha infatti partecipato a Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Furore 2, e su quest’ultimo set avrebbe incontrato Alex Belli.

Delia Duran e Marco Nerozzi “una coppia aperta”

L’imprenditore spiega anche che “Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche“.

La loro infatti era una relazione non monogama: “Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità. Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda.

Quando è tornata mi ha lasciato“.

L’ex della modella: “Delia Duran manipolata da Alex Belli”

Proprio Alex Belli avrebbe tratto vantaggio dalla rottura, con Marco Nerozzi che non lesina dichiarazioni che mostrano ben poca stima per l’ex protagonista del Grande Fratello Vip. “Delia è stata manipolata da Alex come le altre prime di lei: Katarina, Mila Suarez“, commenta, “Belli è uno che usa le donne per prendere in cachet in tv.

Non è che come attore abbia fatto una gran carriera“.

In merito al ricongiungimento di Delia Duran e Alex Belli dopo la liaison dell’attore con Soleil Sorge commenta: “Si capisce che Alex e Delia erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil. Ma lei fa la figura della deficiente, qualsiasi cosa abbiano pianificato. Mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare. Se si dichiara pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?

“.