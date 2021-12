“Alex Belli finalmente mi sta riconquistando”: le parole di Delia Duran dopo la crisi con il marito

Gossip

Alex Belli compie 39 anni e proprio in questa giornata speciale guarda ancora di più al futuro e, al suo fianco, c'è sempre la sua Delia. Tra i due sembra tornato il sereno.

Tra Alex Belli e Delia Duran sembra finalmente tornato il sereno. Dopo la burrascosa uscita dal Grande Fratello Vip dell’ex attore di Centovetrine, il viaggio in treno da Roma e il rientro a casa a Milano i due sembrano essere tornati la coppia innamorata di sempre, pronta ad affrontare il Natale e il futuro.

Certo, il ritorno alla normalità non è un percorso semplice ma come lo stesso gieffino ha detto: “È stato bello”.

Alex Belli e Delia Duran: il ritorno alla normalità dopo il Grande Fratello Vip

Parla di tutto senza freni.

L’attore Alex Belli, uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sceglie Trends & Celebrities su RTL 102.5 News per raccontare il suo ritorno alla normalità. Con Delia Duran, dopo la tempesta mediatica, è tornato finalmente il sereno.

“Il nostro Natale sarà ricco di felicità“, spiega. “In pratica un menù per metà italiano e per l’altra metà venezuelano”. Delia Duran, intanto, lo raggiunge in diretta e dice: “Alex finalmente mi sta riconquistando”.

“Il ritorno alla normalità è stato bello: avevo voglia di riappropriarmi della mia vita, della mia famiglia.

Avevo tantissime cose da finire sul posto di lavoro. Peraltro, il mio socio e amico Mirko Gancitano mi aspettava a braccia aperte. Noi facciamo campagne pubblicitarie per aziende, soprattutto nel mondo della moda”, continua Alex guardando negli occhi Delia.

Alex Belli in diretta su Trends&Celebrities

Alex Belli ancora volto del GF Vip

Alex Belli ha voluto rassicurare i fan, non ha lasciato del tutto il GF Vip, ci che sarà ancora nel reality di Signorini dopo la pausa di Natale. “Siamo al giro di boa, abbiamo tante cose da raccontare e tanti accadimenti che succederanno e speriamo vi facciano piacere.

La mia partecipazione ci sarà dallo studio di Alfonso Signorini. Non mi manca la Casa, mi mancano parecchio Davide Silvestri, Manila, Katia Ricciarelli e la nostra Soleil che nonostante il rapporto conflittuale di questi ultimi giorni comunque mi manca”.

Sempre su Soleil, dopo il terremoto delle ultime ore legato ai social, rimarca: “Non è vero che non la seguo più sui social. Non me ne frega niente degli unfollowing, volo molto più alto di questa roba”.

Nuovi progetti per Alex Belli, c’è anche Guenda Goria

Ci sono tante cose in ballo per il futuro.

Ma andiamo per gradi. Alex Belli ne parla svelando che tutto è un vero e proprio work in progress. “Abbiamo un bellissimo progetto con Mirko, Guenda Goria e altri amici, che era iniziato prima del Covid. Si tratta di una cosa carina, che vedrete più avanti”, racconta.

In collegamento, durante Trends & Celebrities, arrivano anche Guenda Goria ed il suo fidanzato Mirko: si tratta di una delle coppie nate dopo il Gf vip, che sui social sta andando fortissimo. Tra l’altro sono molto legati ad Alex e Delia e ne approfittano per fare gli auguri di buon compleanno a Belli. “Siamo stati al loro matrimonio, siamo amici, quando Alex era nella casa del Grande Fratello Delia non ha perso una puntata con noi a casa”, racconta Guenda.

Ora si attende il matrimonio con Mirko. Manca poco. La proposta c’è stata e sembra che tra i testimoni ci saranno proprio Alex Belli e Delia.