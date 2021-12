Grande Fratello Vip 6 non va in onda venerdì per le Feste. Quando vedremo in tv Alfonso Signorini e i vip

Programmi TV

Il Grande Fratello Vip 6 sta vivendo una fase molto particolare della sua programmazione con un cambiamento che desterà un momento di stabilizzazione dai parte dei fan. Come lo stesso Alfonso Signorini ha annunciato durante l’appuntamento dello scorso lunedì, il reality show vivrà una momentanea messa in onda su Canale5 di fatto dimezzata. In concomitanza delle festività natalizie il calendario del GF Vip6 mette infatti in pausa il consueto appuntamento del venerdì in prima serata cancellando di fatto quelli che sarebbero dovuti andare in onda il 24 ed il 31 dicembre prossimi. Ecco come cambia il calendario della messa in onda della trasmissione e cosa ci si deve aspettare per il futuro prossimo.

Grande Fratello Vip 6: saltano le puntate di venerdì 24 e venerdì 31 dicembre

Come i più attenti fan della trasmissione sanno già da tempo, il Grande Fratello Vip6 si appresta a cambiare la sua solita programmazione su Canale5. A margine della puntata di lunedì 20 dicembre 2021 lo ha precisato proprio il conduttore Alfonso Signorini dando l’annuncio della pausa della messa in onda nella prima serata di venerdì.

Il motivo è facilmente intuibile in quanto durante il periodo natalizio la scelta di Canale5 si è mossa in verso altri lidi.

la rete ha infatti preferito optare per una programmazione differente per la vigilia di natale del 24 dicembre e per la notte più lunga dell’anno del 31 dicembre prossimo.

A farla da padrone di casa nelle due circostanze ci sarà la showgirl Federica Panicucci che si occuperà prima della conduzione de Il concerto di Natale in onda dalle ore 21:30 circa di venerdì 24 dicembre 2021 e poi volerà in piazza a Bari per condurre la serata del Capodanno di Canale5 ovviamente il 31 di dicembre.

Quando va in onda il Grande Fratello Vip nel 2021

Detto della messa in pausa per il 24 e 31 dicembre 2021, il Grande Fratello Vip6 sarà comunque impegnato in una nuova puntata nell’ultimo lunedì dell’anno.

Il primo appuntamento utile è dunque segnato in calendario per lunedì 27 dicembre 2021 e di fatto aprirà una nuova fase per il programma.

Come anticipatovi tempo fa, il reality tornerà poi il prossimo 3 gennaio 2022 per dare i via al nuovo doppio appuntamento settimanale che si terrà tutti i lunedì e giovedì dal prossimo gennaio e fino alla conclusione del programma in calendario per il marzo del 2022.