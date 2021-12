Now You See Me 2: su Italia1 va in onda il secondo capitolo della saga sugli illusionisti più amati del cinema

TV e Spettacolo

I Quattro cavalieri tornano per mettere a segno un colpo roboante scandito dalle loro spettacolari illusioni. Scopri la tama ed il cast del film in onda oggi giovedì 23 dicembre 2021.

Italia1 manda in onda a stretto giro di posta il secondo capitolo della saga dedicata al gruppo di maghi diventati dei ladri provetti a colpi di illusioni. Giovedì 23 dicembre 2021 arriva sul canale Mediaset la seconda storia dei Quattro Cavalieri protagonisti di Now You See Me 2, avvincente thriller che conferma il cast stellare della prima pellicola confermando le presenze di Mark Ruffalo, Morgan Freeman e Michael Caine. Questa volta i quattro maghi affrontano una nuova avventura che ha come fine ultimo quello di svelare le malefatte di un magnate della tecnologia, il tutto scandito da nuove e mirabolanti illusioni.

Scopri la trama completa ed il cast del film trasmesso su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Now You See Me 2: il cast e le curiosità del film

Now You See Me 2 è una pellicola del 2016 diretta da Jon M. Chu, sequel del film del 2013 diretto da Louis Leterrier. La seconda pellicola della serie che narra le mirabolanti imprese magiche dei 4 protagonisti conferma quasi in toto lo scoppiettante cast del primo capitolo.

Del cast continuano infatti a fare parte Mark Ruffalo, l’amato Hulk del Marvel Cinematic Universe, ed anche Morgan Freeman. Al loro fianco ritornano ovviamente anche Michael Caine, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mélanie Laurent, Michael Caine, Dave Franco e Woody Harrelson.

Ai quali si aggiungono gli altrettanto noti volti di Daniel Radcliffe, celeberrimo Harry Potter protagonista dei film omonimi, oltre a Lizzy Caplan e Jay Chou.

Now You See Me 2: la trama della pellicola

I Quattro Cavalieri questa volta saranno messi alle strette nonostante i loro mirabolanti trucchi magici.

Le loro illusioni del primo film gli hanno infatti messo alle calcagna l’FBI ma questo non li fa arretrare di un passo e tentano un nuovo colpo per smascherare un magnate della tecnologia, tale Owen Case.

Gli illusionisti finiscono però in una trappola di difficile comprensione dalla quale dovranno liberarsi usando tutto il loro ingegno. Finiti a Macao per entrare in possesso di un prezioso chip, si troveranno di fronte anche il giovane Walter Mabry, ex partner di Case e che sembra avere un conto in sospeso con il suo mentore.

