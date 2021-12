Gossip

È stato il “bello e dannato” di Ballando con le Stelle in coppia con Veera Kinnunen (che per lui avrebbe lasciato il compagno storico Stefano Oradei), ma oggi Dani Osvaldo avrebbe voltato definitivamente pagina e presto sposerà la sua amata Gianinna Maradona. Questa, secondo le indiscrezioni, la novità inaspettata sulla favola d’amore tra l’ex calciatore e la figlia di Diego Armando Maradona.

Dani Osvaldo sposa Gianinna Maradona, esplode il gossip sull’ex volto di Ballando con le Stelle

A lanciare l’indiscrezione sulle nozze di Dani Osvaldo e Gianinna Maradona è il quotidiano argentino Clarín, che ha diffuso alcuni dettagli della proposta di matrimonio che l’ex calciatore avrebbe fatto alla figlia del Pibe de Oro.

La svolta per la coppia sarebbe arrivata durante un romantico rendez-vous in un ristorante quando, secondo un testimone oculare che avrebbe chiesto l’anonimato alla redazione del giornale, Osvaldo avrebbe rotto gli indugi chiedendo alla compagna di diventare sua moglie. La cena con sorpresa sarebbe finita nel migliore dei modi, con il “sì” della figlia di Diego Armando Maradona.

Dani Osvaldo e Gianinna Maradona verso il matrimonio: la storia d’amore e le voci di una crisi

Dani Osvaldo e Gianinna Maradona starebbero insieme ufficialmente da circa un anno, ma in Argentina si mormora di una relazione “clandestina” nata ben prima dalle radici di una solida amicizia.

Sui social le dediche d’amore reciproche non mancano, e ora sarebbe arrivato il passo decisivo.

Nel 2019 l’ex calciatore, ora frontman di una rockband oltreoceano e padre di 4 figli nati da precedenti storie d’amore, aveva solleticato l’appetito delle cronache rosa per l’intesa con la ballerina Veera Kinnunen, scoccata a Ballando con le Stelle mentre facevano coppia in pista. La love story è poi naufragata – oggi lei è diventata mamma di un bimbo avuto con il compagno Salvatore Mingoia – e adesso per Osvaldo si sarebbe aperta la via verso l’altare.