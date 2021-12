Stefano De Martino svela il rapporto con Santiago: “Quando voglio sorprenderlo…”

Gossip

Stefano De Martino ha rivelato cosa lo lega al figlio Santiago e cosa fa per sorprenderlo ogni giorno. Il ballerino cerca di fargli fare spesso dei viaggi e di sorprenderlo in maniera affettuosa.

Stefano De Martino si prepara a fare ritorno in tv con il suo nuovo programma Bar Stella. Il format andrà in onda a partire dal 28 dicembre e per lui si tratta dell’ennesima esperienza come presentatore, dopo Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Chi lo segue anche lontano dagli schermi, sa che Stefano è padre di Santiago, il figlio nato dalla relazione con Belen Rodriguez. Recentemente, il conduttore ha parlato proprio di lui, rivelando dettagli inediti sul loro rapporto.

Stefano De Martino e le sorprese per il figlio Santiago: dalla scuola ai viaggi

Nel corso di un’intervista al settimanale TeleSette, Stefano De Martino ha voluto svelare come sorprende il figlio Santiago, che oggi ha 8 anni.

“Quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui” ha rivelato l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Fra questi viaggi, sembrerebbero non mancare quelli aventi come destinazione Napoli e le zone in cui lui stesso è cresciuto e al quale si sente ancora molto legato. Qualche mese fa, papà e figlio hanno fatto una gita fiabesca a Disneyland Paris e Stefano ha condiviso alcuni scatti della loro esperienza su Instagram.

De Martino avrebbe definito il suo Santiago un “meraviglioso dono della natura”.

Secondo quanto riferisce Gossip e Tv, il figlio di Stefano e Belen Rodriguez parlerebbe molto bene tanto lo spagnolo quanto l’inglese e frequenterebbe la scuola americana di Milano. In passato, lo stesso conduttore aveva condiviso alcuni video in cui si sentiva Santiago parlare in dialetto napoletano.

Stefano De Martino rompe il silenzio sulla relazione con Belen Rodriguez

In questo periodo di preparazione al suo imminente esordio con Bar Stella, Stefano De Martino ha parlato molto di sé e della sa vita privata.

Pochi giorni fa, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, ammettendo di essere stato nominato più volte “Il signor Belen“ in passato. “Le etichette sminuiscono per definizione” ha osservato poi amaramente. “È stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro” ha aggiunto, spiegando di aver a lungo lavorato per cercare di dimostrare di avere talento e personalità.