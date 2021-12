“Avvilente essere l’ombra di qualcun altro” . Stefano De Martino torna a parlare del matrimonio con Belén

Gossip

Stefano De Martino sta per tornare in onda con un nuovo programma intitolato Bar Stella, nome preso dal bar che una volta era proprietà di suo nonno. E ora guarda al passato.

Stefano De Martino ha parlato molto di sè, del suo passato e degli anni del matrimonio con Belén Rodriguez. Lo ha fatto in occasione della promozione del nuovo programma che lo vede protagonista: Bar Stella, in onda su Rai2 a partire dal 28 dicembre prossimo.

Stefano De Martino parla di Belén e degli anni del matrimonio

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Stefano De Martino ha ripercorso, anche in tono un po’ nostalgico, alcuni momenti dela sua vita compresi gli anni con Belén Rodriguez.

Ai tempi era stato rinominato in più occasioni “Il signor Belén“, cos’ha detto il conduttore: “Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”.

Oggi però Stefano De Martino ha costruito un bel background e, grazie ad anni di duro lavoro, da ballerino della scuola di Amici è arrivato ad essere un conduttore apprezzato.

I cambiamenti nella vita di Stefano De Martino

Nel corso della sua intervista, Stefano De Martino ha rivissuto il suo percorso e, guardandosi indietro, ha evidenziato cose che non rifarebbe: “Nella danza lavori con il corpo, non hai quel tipo di pudore.

Fin tanto che ho ballato, non trovavo strano spogliarmi. Ora come ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande”.

Ora De Martino è un conduttore molto apprezzato, ma non dimentica le sue “origini” ad Amici e la sua mentore Maria De Filippi: “Il germe della televisione me l’ha trasmesso lei”.

Tra i sogni di Stefano De Martino c’è anche il Festival di Sanremo: “Ci devi arrivare con qualche capello bianco, è il coronamento di una carriera. Non mi pongo il festival come obiettivo, è una laurea ad honorem. Spero di guadargnarmela”.