Il Volo ospite a Domenica In, l’omaggio a Ennio Morricone e lo stop per la pandemia: il trio si racconta

A Domenica In Il Volo emoziona e commuove ripercorrendo la propria carriera ed omaggiando il grande Ennio Morricone. Il trio si svela da Mara Venier.

A Domenica In va in onda un’intensa intervista a Il Volo, registrata pochi giorni fa e trasmessa oggi pomeriggio nella giornata di Santo Stefano. Il trio musicale ripercorre la sua storia, segnata dal successo in Italia e nel mondo, e ha voluto omaggiare il grande Ennio Morricone reinterpretandone alcuni dei suoi più celebri successi. I tre ragazzi ricordano anche il concerto-evento dell’Arena di Verona, a lui dedicato.

Il Volo ospite a Domenica In: il ricordo e l’omaggio a Ennio Morricone

Il Volo si racconta a Domenica In, nella puntata in onda oggi pomeriggio nella giornata di Santo Stefano. Una puntata rivoluzionata all’ultimo, considerato il caso di positività al Covid-19 riscontrato in un membro dello staff e che ha di fatto bloccato la diretta di oggi.

All’intervista con il trio canoro registrata pochi giorni fa, unico contenuto inedito di questa puntata, fanno seguito le repliche delle più appassionanti interviste di questa stagione.

Mara Venier accoglie in studio Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, i quali omaggiano sin da subito Ennio Morricone esibendosi sulle note della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Il trio non è nuovo a tributi al grande maestro: ultimo è il disco pubblicato a novembre dal titolo Il Volo sings Morricone, in cui reinterpretano i più grandi successi del celebre e compianto compositore.

Ignazio Boschetto spiega il loro intento: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di far conoscere la nostra cultura, e in questo album diamo lustro a quello che è stato il maestro Ennio Morricone“.

Il Volo e il concerto-evento in Arena: “Il primo dopo il lock-down“

Gianluca Ginoble ripercorre l’evoluzione del trio, culminata nell’ultimo anno con i grandi omaggi al Maestro: “Abbiamo avuto un’evoluzione artistica negli anni. Questa volta abbiamo deciso di fare un tributo sulle colonne sonore.

Ringraziamo anche la famiglia di Ennio Morricone“. Proprio il trio fu protagonista, lo scorso giugno, di un concerto-evento dedicato ad Ennio Morricone all’Arena di Verona. Una doppia emozione perché, proprio in quell’occasione, i tre cantanti ritrovarono il pubblico in platea dopo le chiusure imposte dalla pandemia. Lo ricorda Piero Barone: “È stato il primo concerto dopo il lock-down con il 50% di capienza del pubblico. Lì abbiamo capito che per un cantante il pubblico è l’ossigeno“.

L’emergenza pandemica ha imposto al silenzio teatri, arene, palazzetti e gli artisti hanno dovuto fermarsi per molto tempo.

Gianluca Ginoble spiega come il trio abbia vissuto questo complicato periodo: “Abbiamo cercato di viverlo non in modo passivo, ma non è facile“.