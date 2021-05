I ragazzi de Il Volo sono in video-collegamento con Domenica In nella puntata di quest’oggi. Il trio canoro si trova all’Arena di Verona per presentare il concerto-evento “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone“. Una dedica speciale al compianto compositore, anche attraverso le loro parole: “È stata la rappresentazione del genio assoluto“.

Il Volo a Domenica In omaggia Ennio Morricone

Il Volo, in video-collegamento dall’Arena di Verona, si racconta a Mara Venier nella puntata di Domenica In in onda oggi pomeriggio. Uno scenario certamente suggestivo ma allo stesso tempo inusuale per un’intervista a tre in diretta, ma il motivo della loro presenza nella città degli innamorati è molto semplice.

Il trio canoro presenta, infatti, il concerto evento intitolato “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone“, un omaggio in musica al compianto compositore e autore di colonne sonore destinate a rimanere impresse nella memoria.

Il concerto dedicato a Ennio Morricone andrà in onda sabato 5 giugno in prima serata su Rai1. A distanza di pochi giorni dall’evento, Mara Venier ha voluto intervistare i ragazzi de Il Volo per intercettare le loro sensazioni ed emozioni a riguardo. Il trio è già stato protagonista di un commovente omaggio a Morricone a Sanremo 2021 quando, sul palco dell’Ariston, si sono esibiti sulle note delle sue più celebri colonne sonore accompagnati dalla musica di Andrea Morricone, figlio del compianto compositore.

Il ricordo del Maestro con un concerto-evento

In video-collegamento dall’Arena di Verona i tre artisti presentano questo concerto-evento. Gianluca Ginoble spiega: “Siamo qui per celebrare quella che è stata la rappresentazione del genio assoluto. Dal silenzio riusciva a creare opere d’arte che hanno fatto sognare intere generazioni. Il Maestro non ha bisogno di presentazioni però noi umilmente vogliamo dare questo contributo per portare la sua musica anche alle nuove generazioni.

Per noi è un grande onore e una grande responsabilità: cantare le colonne sonore del grande maestro Ennio Morricone non è facile. Ma è una cosa in cui metteremo anima e cuore“.

La ripartenza della musica

Piero Barone si sofferma invece su quanto sia importante questo concerto che li vedrà protagonisti. Oltre ad essere il loro primo live in diretta su Rai1, sarà anche uno dei primi eventi musicali nazionali con la presenza di pubblico: “Da questa idea è nato un progetto discografico e ci teniamo a dire che siamo davvero emozionati.

Il 5 giugno sarà il nostro primo concerto live in diretta su Rai1. La cosa che ci rasserena è il supporto della famiglia di Ennio Morricone. Sul palco con noi ci sarà il figlio Andrea Morricone che dirigerà l’orchestra. E soprattutto sarà un concerto con il pubblico, sarà davvero una grande emozione“.

Anche Ignazio Boschetto spiega quanto sia stato difficile questo anno e mezzo per il mondo della musica, dello spettacolo e non solo. Ma è ora tempo della ripartenza: “Oggi iniziamo le prove e non vediamo l’ora, è da più di un anno e mezzo che non ci esibiamo davanti a un pubblico e ripartire dall’Arena ci rende ancora più felici“.