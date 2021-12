Grande Fratello Vip anticipazioni lunedì 27 dicembre: chi entra, nuovi amori e una dolorosa eliminazione

Programmi TV

Alfonso Signorini conduce il trentesimo appuntamento stagionale con il reality più sbirciato d'Italia. Scopri le anticipazioni sulla nuova puntata dello show di Canale5 in onda a partire dalle ore 21:30 circa.

Va in scena oggi lunedì 27 dicembre 2021 l’ultimo appuntamento dell’anno con il discusso reality show di punta della Mediaset. La trentesima puntata del Grande Fratello Vip6 sarà condotta da Alfonso Signorini ovviamente in prima serata su Canale5 e ci svelerà quale sarà il vippone a lasciare la casa tra i nominati Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e lo scoppiettante duo composto da Valeria Marini & Giacomo Urtis. Al fianco del conduttore ancora una volta le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che a quanto pare si è messa alle spalle la sfuriata nei confronti del presentatore che non l’aveva lasciata esprimere un commento.

Ai tre condottieri il compito di guidare i telespettatori nel nuovo appuntamento che vedrà anche alcune intense sorprese per alcuni dei Vip rimasti ancora in casa. Tutto quello che vedremo questa sera al Grande Fratello Vip 6.

La nuova puntata del GF Vip 6 in onda lunedì 27 dicembre

Canale 5 si appresta ad ospitare in prima serata l’ultima puntata del 2021 del Grande Fratello Vip 6. Il reality si è mosso con disinvoltura tra le festività di Natale e prima di prepararssi al ritorno in pompa magna del 2022 deve mostrare ai telespettatori l’appuntamento di lunedì 27 dicembre 2021, il trentesimo di questa lunghissima edizione.

A partire dalle ore 21:30 torna infatti in onda Alfonso Signorini e tutta la sua banda di vipponi pronti a regalare al pubblico le nuove esibizione del loro spettacolo da titolo di Gf Christmas Show. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy vedrà come sempre la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste pronte a sparigliare le carte delle nuove nomination con le loro immunità da assegnare.

Le anticipazioni: tra una eliminazione dolorosa e le nuove emozionanti sorprese per i vipponi

Lunedì 27 dicembre 2021 su Canale5 il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip6 svelerà chi dovrà abbandonare il gioco tra Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e la coppia di redivivi composta da Valeria Marini & Giacomo Urtis.

Tra le tematiche della puntata, oltre alle esibizioni dei concorrenti che omaggeranno l’arrivo del 2022, anche il commento alle nuove storie nate nella casa tra Sophie ed Alessandro Basciano oltre a quella in bilico tra Miriana e Biagio ed anche il focus su alcuno battibecchi sorti nelle ultime ore.

Ci sarà anche spazio per alcune emozionanti sorprese che coinvolgeranno Jessica e Lulù Selassié, con un toccante incontro con loro fratello, oltre all’inaspettata entrata in casa di alcuni ospiti scodinzolanti.

Spazio anche per un intervento di Kabir Bedi che sarà in collegamento e svelerà cosa succederà con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip6 che appare congelata da tempo.