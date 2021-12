Arisa e Vito Coppola in vacanza a Napoli: la coppia di nuovo insieme dopo il trionfo a Ballando con le stelle

Gossip

Arisa e Vito Coppola hanno deciso di proseguire la propria conoscenza anche lontani dalle telecamere. Dopo il trionfo a Ballando con le stelle, la coppia ha trascorso nelle scorse ore una breve vacanza a Napoli. Dal viaggio in macchina verso il capoluogo campano al risveglio con il mare sullo sfondo, la cantante ha condiviso sui social ogni singolo istante di questa fuga “d’amore”. Se di amore si può parlare.

Arisa e Vito Coppola ancora insieme: vacanza a Napoli

Ballando con le stelle ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta nella vita di Arisa, a livello professionale e, molto probabilmente, anche sentimentale.

Il trionfo sulla pista del dance show di Rai1 è stato festeggiato dalla cantante al fianco di Vito Coppola, il maestro di danza con il quale è arrivata alla vittoria. Le strade dei due, tuttavia, non si sono separate in maniera definitiva. La coppia ha voluto infatti proseguire la propria conoscenza anche lontano dalle telecamere, trascorrendo alcuni momenti insieme dopo le fatiche della danza.

La cantante e il ballerino hanno deciso di raggiungere Napoli nelle ultime ore per trascorrere una breve vacanza insieme, all’insegna del relax. Ogni singolo istante è stato condiviso da Arisa sul proprio profilo Instagram dove, attraverso alcune stories, ha documentato tutto: dal viaggio in macchina verso la città partenopea al dolce risveglio con il mare sullo sfondo, sino ad una rilassante vasca in una spa in quel di Pompei.

Arisa e Vito Coppola sempre più vicini dopo Ballando con le stelle

Una conoscenza che prosegue sul filo della complicità e dell’interesse reciproco di conoscersi e scoprirsi, giorno dopo giorno.

Già sulla pista di Ballando con le stelle il feeling tra Arisa e Vito Coppola è parso evidente a tutti, ma non è il classico feeling che solitamente si instaura tra concorrente ed insegnante di danza.

Tra i due pare essere scattata la fatidica scintilla, come dimostra anche il bacio in bocca che si sono scambiati al termine di un’esibizione.

Dopo le fatiche della danza, ora i due si godono alcuni giorni di relax in questo periodo segnato dalle feste. E non rinunciano a condividere sui social spensierati momenti vissuti assieme. Anche se entrambi, al momento, non parlano ancora di amore.