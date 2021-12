Charlène di Monaco: dal Palazzo Reale arrivano nuovi aggiornamenti sullo stato di salute della principessa

Cronaca dal Mondo

Charlène di Monaco preoccupa i suoi sudditi da molti mesi. Infatti, lo stato di salute della principessa nell’ultimo periodo è stato oggetto di indiscrezioni e annunci ufficiali. Tutto è cominciato a maggio, quando la moglie del principe Alberto di Monaco si è recata nella sua terra natia, il Sud Africa, per un breve soggiorno.

In realtà, Charlène di Monaco è poi rimasta fuori dal principato fino a novembre per seri problemi di salute. La principessa ha subito diversi interventi chirurgici e ha dovuto affrontare le conseguenze di una brutta infezione.

Tornata nel principato, la moglie di Alberto ha lasciato di nuovo Monaco per raggiungere una clinica in Svizzera.

Sullo stato di salute di Charlène di Monaco il Palazzo Reale avrebbe rilasciato, adesso, un comunicato ufficiale, come riportato da Fanpage.

Charlène di Monaco: il comunicato ufficiale sulle sue condizioni di salute

Charlène di Monaco è tornata a Monaco lo scorso novembre, ma, subito dopo il suo ritorno, la principessa ha nuovamente lasciato il principato. Sembra che la moglie di Alberto di Monaco si trovi adesso in una clinica svizzera, dove starebbe proseguendo il suo percorso di riabilitazione dopo i gravi problemi di salute.

Per aggiornare i sudditi sulle condizioni di salute di Charlène di Monaco, il Palazzo Reale avrebbe recentemente rilasciato un comunicato ufficiale: “Il palazzo desidera condividere le seguenti informazioni riguardanti la salute di Sua Altezza la Principessa Charlene: la Principessa Charlene si sta riprendendo in modo soddisfacente e rassicurante, sebbene siano necessari ancora alcuni mesi prima che la sua salute raggiunga la guarigione completa“.

Charlène di Monaco: la principessa soffrirebbe di esaurimento

In base a quanto comunicato direttamente da Palazzo Reale, Charlène di Monaco, starebbe recuperando il suo stato di salute, dopo la brutta infezione e le operazioni chirurgiche.

Il principe Alberto di Monaco avrebbe parlato di uno stato di esaurimento della consorte a People Magazine, come riportato da Fanpage: “È in cura in una clinica fuori da Monaco.

Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a Monaco, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene“.

Il principe Alberto di Monaco avrebbe anche smentito ogni indiscrezione riguardo la possibile fonte del malessere della consorte: “Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di Charlene non ha niente a che vedere con la nostra relazione… Era chiaramente esaurita fisicamente ed emotivamente… Ci sono indiscrezioni che sostengono che abbia il Covid. Non è così. Inoltre, smentisco anche che i suoi problemi siano legati a un cancro, a una relazione personale o a interventi di chirurgia plastica“.