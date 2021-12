Giucas Casella cade al Grande Fratello Vip, poi ritrova la sua cagnolina Nina: “Presto vengo a casa”

Grande Fratello

Incidente di percorso per Giucas Casella, caduto a terra in passerella al Grande Fratello Vip. L'illusionista ha poi riabbracciato la sua adorata cagnolina Nina.

La passerella del Grande Fratello Vip riserva una grande sorpresa per Giucas Casella. Dopo le emozioni vissute da Katia Ricciarelli, l’illusionista incontra la sua cagnolina Nina come regalo di Natale per lui. Tuttavia, prima dell’incontro con il suo affezionato amico a quattro zampe, il concorrente è caduto rovinosamente a terra correndo verso il palco allestito in passerella.

Giucas Casella cade in passerella, poi riabbraccia Nina

Al Grande Fratello Vip Giucas Casella è protagonista di una dolcissima sorpresa pensata per lui dalla produzione. L’illusionista viene invitato da Alfonso Signorini a raggiungere la passerella perché, ad attenderlo lì, c’è la sua adorata cagnolina Nina.

Già dalla Casa il concorrente ha sentito l’abbaiare del suo affezionato amico a quattro zampe, al punto da correre verso l’uscita della Porta Rossa per poterla riabbracciare. Tuttavia, correndo verso il palco esterno allestito all’estremo della passerella, il paragnosta è caduto rovinosamente a terra. E lì è rimasto per pochi secondi, quando gli si è avvicinata non Nina, bensì Ciuffy, il cagnolino di Katia Ricciarelli.

Anche la cantante lirica ha infatti ricevuto l’affettuosa sorpresa del suo amico a quattro zampe, pochi istanti prima nel corso della puntata.

Grande delusione iniziale per Giucas Casella, sino a quando la sua Nina fa capolino in passerella e corre verso di lui. Rialzatosi, l’illusionista la abbraccia tra le lacrime: “Presto vengo a casa, così ci divertiamo. Non ti preoccupare“.

Giucas Casella e Katia Ricciarelli assieme a Nina e Ciuffy

Alfonso Signorini spiega a Giucas Casella come, poco prima, Ciuffy e Nina si siano conosciuti nel dietro le quinte: “Dietro c’è Ciuffy, che è il cane di Katia.

Hanno fatto amicizia. Tra Ciuffy e Nina è nato qualcosa“. Anche Katia Ricciarelli viene invitata a raggiungere la passerella dove, assieme a Giucas, danno vita ad un dolcissimo quadretto di famiglia assieme ai rispettivi fedeli compagni di vita.

Grandi risate quando il paragnosta domanda: “Si sono fidanzati, ma mica hanno fatto l’amore?“. Immediata ed ironica la risposta della cantante lirica, in riferimento al suo Ciuffy: “Macché, lui è castrato“. Le sorprese di questa serata hanno inebriato di gioia la Ricciarelli che, alla fine del siparietto, ha commentato: “Come sono felice oggi”.