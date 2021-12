Gossip

Ornella Vanoni affida ai social un commento al vetriolo sui Ferragnez, storpiandone il nome e avanzando una critica che non è passata inosservata ai fan di Chiara Ferragni e Fedez.

Ornella Vanoni non le manda a dire e stavolta sferra un colpo a Chiara Ferragni e Fedez, con un commento che su Twitter ha innescato una bufera. La cantante è intervenuta a dire la sua sotto una foto pubblicata dall’attore Paolo Stella, aprendo così a uno strascico di lividi commenti. Dai diretti interessati nessuna replica, mentre in tanti si sono precipitati a prendere le difese della coppia più social d’Italia.

Ornella Vanoni al veleno su Chiara Ferragni e Fedez: il tweet della discordia

Con una sola frase, Ornella Vanoni ha scatenato il terremoto sui social commentando un tweet di Paolo Stella che, alla vigilia di Natale, ha condiviso una foto che lo ritrae circondato da tanti bimbi riuniti a far festa in casa.

Uno scatto felice, accompagnato da una didascalia ironica: “A Natale? Relax. Qualcuno di voi avanza un po’ di Xanax?“.

La cantante ha risposto tirando in ballo i Ferragnez: “Molto meglio naturale la vera felicità, no come iferragnis“. L’artista, quindi, avrebbe così dichiarato di ritenere che quella di Chiara Ferragni e Fedez sia tutt’altro che un’autentica gioia.

Tweet di Paolo Stella e risposta di Ornella Vanoni

Bufera per il tweet di Ornella Vanoni sui Ferragnez: la reazione social

Le parole dell’artista non sono passate sottotraccia nel magma dei social, così che la somma delle reazioni innescate dal suo intervento ha assunto i contorni di una bufera a cui, però, i diretti interessati non hanno replicato (anche perché, da qualche ora, avrebbero ben altro a cui pensare dopo aver scoperto di essere positivi al Coronavirus).

“Ma Fede e Chiara sono felici e autentici, fidati“, ha prontamente risposto Paolo Stella, sostenuto da diversi fan della coppia.

Il tweet della cantante ha acceso il dibattito, tra chi sostiene la sua opinione e chi, invece, la accusa di guardare con invidia e una certa dose di ipocrisia alla vita dorata di Chiara Ferragni e Fedez.

“L’invidia quanto ti fa parlare – ha scritto un utente rivolgendosi alla Vanoni –, la felicità è essere belli, ricchi, giovani, talentuosi e con una bellissima famiglia. Accontentati di come hai vissuto i tuoi 150 anni e lascia in pace gli altri“.