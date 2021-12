Alex Belli, l’ex del GF Vip scrive una lettera a Delia Duran: “Voglio tu sia la madre di mio figlio”

Gossip

La telenovela tra Alex Belli e Delia Duran si arricchisce di un nuovo capitolo: l’ex concorrente del GF Vip ha scritto infatti una lettera alla moglie, che dal canto suo sarebbe sul punto di fare il percorso contrario e entrare nella Casa più spiata d’Italia e ritrovare così Soleil Sorge. Nella lettera, Belli le dichiara tutto il suo amore e svela i piani per una famiglia insieme.

La lettera di Alex Belli a Delia Duran: “Mi dispiace e ti chiedo scusa”

Dopo i primi mesi in sordina, il Grande Fratello Vip ha trovato di che far parlare: le dinamiche del triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran hanno appassionato gli spettatori e sono andate oltre le mura della Casa.

Dopo l’eliminazione di Belli per aver violato le regole anti-Covid abbracciando Delia, sono seguiti giorni di presunti litigi e retroscena che hanno riempito le pagine della cronaca rosa. Proprio da Novella2000 ora arriva la lettera di Alex Belli a Delia Duran: “Cara Delia, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa” ha scritto l’attore, che solo pochi giorni fa ha dedicato una canzone proprio a Soleil.

Poi prosegue: “È difficile che altri possano comprendere quanto noi ci amiamo e quanto noi siamo uniti, nella libertà, nella libertà mentale, che ci ha contraddistinto e che ci ha resi marito e moglie […] Mi dispiace, mi dispiace se ti ho fatta soffrire, e ti chiedo scusa!

“.

Alex Belli vuole un figlio da Delia Duran: le sue parole

La lettera di Belli prosegue passando in rassegna gli ultimi mesi, durante i quali “Io confusione non ce l’ho mai avuta: ti amo e ti ho sempre amata fin dal primo momento che ci siamo incontrati“. Belli definisce la coppia formata con Delia Duran come formata da “Due guerrieri, due anime forti, che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso“.

Anche per questo ha deciso di scriverle queste parole, per “esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei, e per tutto il progetto di vita che stiamo costruendo insieme“. Progetti che a quanto pare includono anche un fiocco azzurro o rosa sulla porta: “Voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore” ha scritto alla fine.

Delia Duran entra nella Casa del GF Vip?

I progetti di un figlio assieme forse dovranno aspettare, almeno stando agli ultimi rumor riportarti. Sembra infatti che Delia, dopo essere stata presente ai confini della casa molte volte durante gli ultimi mesi, potrebbe entrare nella Casa del GF Vip.

Un’indiscrezione lanciata nelle ultime ore vorrebbe la showgirl venezuelana già in isolamento e pronta a mettere piede nel regno di Soleil Sorge, lì dove si sarebbe consumato un rapporto che avrebbe rischiato di mettere in crisi il matrimonio con Alex Belli. Per il programma di Alfonso Signorini, una garanzia di ascolti e dinamiche esplosive per la seconda parte del reality.