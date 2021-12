Capodanno in musica su Canale 5 con Federica Panicucci: tutti gli ospiti e i cantanti per il capodanno 2022

Programmi TV

Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e del grande spettacolo andrà in scena su Canale5 l'ultima sera dell'anno. Scopri tutti gli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari per salutare il 2021 ed accogliere il 2022.

Dopo che le nuove misure prese dal Governo per contrastare la pandemia di Covid-19 hanno cambiato in corso d’opera la realizzazione dell’evento determinandone il cambio di location, lo show che accoglierà l’arrivo del 2022 mette a punto i suoi ultimi preparativi con la scelta del cast che affiancherà la conduttrice Federica Panicucci. Saranno 4 ore di puro show quelle che andranno in onda in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari la sera del 31 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:00 circa ovviamente su Canale5. Scopri tutti gli ospiti del Capodanno in musica che avrà come co-conduttore speciale l’amatissimo Al Bano.

Capodanno in musica: tutti gli ospiti dell’evento di Canale5

L’evento che Canale5 sta mettendo in piedi sarà imperdibile per tutti i fan della buona musica italiana ed anche di quella internazionale. Nonostante il cambio di location che da una piazza della città di Bari lo ha portato a tenersi dall’interno del magnifico Teatro Petruzzelli, la serata evento non intende certo lasciare delusi i telespettatori che vivranno il countdown verso il 2022 con la programmazione della rete ammiraglia Mediaset.

La conduzione dello speciale spetta ovviamente a Federica Panicucci che sarà affiancata da un co-conduttore d’eccezione come l’amatissimo Al Bano.

I due saranno al centro di una serata imperdibile che a colpi di musica accompagnerà gli spettatori a salutare il vecchio anno per fare spazio a quello nuovo, aiutati anche dalle risate provocate dal duo ospite eccezionale di Pio e Amedeo.

Insieme alla coppia di conduttori salirà poi sul palco del Teatro Petruzzelli anche un cast ricco di attesissimi ospiti come Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo.

Capodanno in musica: come seguire l’evento di Canale5

La serata evento sarà trasmessa a partire dalle 21 in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset e sarà disponibile da seguire ovviamente dal sito e dall’applicazione di MediasetPlay oltre che in contemporanea sulle radio partner dell’evento come Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.