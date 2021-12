Katia Ricciarelli in lacrime di notte terrorizza tutti i concorrenti: “Dov’è Ciuffy?”: il video esilarante

Grande Fratello

Katia Ricciarelli è una delle colonne portanti del cast del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica si è fatta conoscere al grande pubblico del reality show sotto numerosi aspetti. Katia Ricciarelli, infatti, ha raccontato a cuore aperto la sua vita passata, piena di successi, e la solitudine che prova nel suo presente. Ma la cantante lirica ha anche parlato di un possibile futuro matrimonio.

Tra i suoi affetti più grandi, anche l’amato cagnolino Ciuffy, che la cantante ha incontrato più volte, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Proprio l’amico a quattro zampe dell’illustre concorrente è stato protagonista di un recente scherzo della cantante lirica.

La scorsa notte Katia Ricciarelli si è finta sonnambula e ha cominciato a cercare il suo cagnolino piangendo. La reazione degli altri concorrenti è stata esilarante.

Katia Ricciarelli piange al Grande Fratello Vip6 dopo aver confuso il giorno con la notte

Katia Ricciarelli ha vissuto un momento di confusione nella notte di ieri al Grande Fratello Vip6. La cantante lirica si è svegliata alle tre di notte, convinta che fosse orario di cena.

Manuel Bortuzzo ha provato a spiegare alla coinquilina che orario fosse davvero: “Sfasata… Ti sei truccata, ti sei preparata tutta“.

Anche Lulù Selassie è intervenuta nella discussione: “Pensavi che era pomeriggio adesso“.

Katia Ricciarelli ha prima pensato che i coinquilini le stessero facendo uno scherzo, ma poi, si è convinta dell’errore: “Convinta che fosse la sera… Ecco perché mi hanno spento la luce… Ho detto ma guarda che carini… Cosa mi è successo ragazzi?… Che cosa faccio adesso?“.

Lo scherzo di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip6

Katia Ricciarelli si è svegliata alle tre di notte convinta che fosse giorno. Ormai pronta ad affrontare una nuova giornata, la cantante lirica ha deciso di fare uno scherzo ai suoi coinquilini.

Katia Ricciarelli è entrata al buio nella stanza blu e ha cominciato a piangere, fingendo di essere sonnambula: “Ciuffi dove sei?… Dove sei Ciuffi? Dov’è Ciuffi?“.

Eva Grimaldi ha subito creduto alla recita della coinquilina: “Che succede? Oddio… Ragazzi non svegliatela… Sonnambula… Non bisogna svegliarla, è pericoloso“. Valeria Marini ha avuto qualche dubbio in più: “Ma che sonnambula… Katia però sei da Oscar… Oddio Katia“.

Katia Ricciarelli ha poi svelato lo scherzo: “Sono da Oscar hai ragione“. Eva Grimaldi è scoppiata a piangere e ha ammesso di aver provato paura.

Manila Nazzaro ha protestato contro lo scherzo inaspettato: “Con me non parlare proprio“.