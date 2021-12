Massimiliano Ossini e Nek insieme su Rai2: quando va in onda il nuovo programma e gli ospiti

Programmi TV

Massimiliano Ossini torna in tv in prima serata su Rai2. Il conduttore andrà in giro per il mondo per sensibilizzare su riscaldamento climatico e ecologica, in compagnia di tanti ospiti.

Mercoledì 29 dicembre 2021 su Rai2 prende il via un viaggio entusiasmante dall’incantevole scenario del Monte Bianco. La prima puntata stagionale di Kalipè – A passo d’uomo in onda in prima serata dalle ore 21:20 circa segna il ritorno in prima serata di Massimiliano Ossini, apprezzato divulgatore scientifico che da svariati anni si occupa di montagna e dei temi che le ruotano intorno.

Nel suo nuovo show che si tiene nello studio più alto del mondo dello Skyway Monte Bianco il focus sarà posto su di un tema che gira intorno ad una canzone che sarà portatrice di bellezza ed amore per la natura.

Il titolo della prima puntata sarà La cura, il celebre brano dell’indimenticabile Franco Battiato, che sarà eseguito da Nek per porre l’accento sul tema dell’ecologia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Kalipè – A passo d’uomo che avrà anche un altro importante ospite come Sting.

Kalipè – A passo d’uomo: la prima puntata del nuovo programma di Massimiliano Ossini

Prende il via oggi mercoledì 29 dicembre 2021 su Rai2 il nuovo programma condotto da Massimiliano Ossini dal titolo di Kalipè – A passo d’uomo. Un nuovo entusiasmante viaggio che parto dallo studio dello Skyway Monte Bianco per andare in giro nel mondo e raccontare il nostro pianeta fatto di bellezza e di una sempre più crescente fragilità.

Un nuovo modo di raccontare la Terra e le strade migliori per preservarla e salvaguardarla che durerà ben 5 puntate tutte in onda in prima serata sul secondo canale della televisione pubblica.

Le finestre sul mondo saranno aperte di puntata in puntata a passo lento e corto, proprio come il significato del termine Kalipè, per andare meglio a fondo nei temi lanciati dalla canzone portata da un ospite speciale presente in studio. Il tema della prima puntata sarà La cura, celebre brano dell’indimenticabile Franco Battiato che sarà eseguito da Nek che spiegherà al pubblico la sua attenzione per l’ecologia.

Kalipè – A passo d’uomo: cosa vedremo nella prima puntata

Nek sarà l’ospite della prima puntata di stagione che si muoverà quindi intorno alla tematica del prendersi cura del nostro pianeta, con un occhio di riguardo particolare verso l’ecologia ed il riscaldamento climatico. Il viaggio della trasmissione partirà dunque per il deserto di Tabernas in Spagna per mostrare al pubblico di come il deserto stia avanzando in Europa.

Con la presenza in studio del glaciologo Roberto Colucci sarà affrontato il tema del cambiamento climatico e di come i primi a patirne siano proprio i ghiacciai.

Per questo Massimiliano Ossini per una panoramica sul ghiacciaio più grande d’Europa. Il conduttore avrà poi l’onore di incontrare in Toscana il grandissimo Sting, personaggio di caratura mondiale da sempre impegnato con tematiche ecologiste, che lo accoglierà nella sua casa e racconterà la passione per l’agricoltura e di come, con la moglie Trudie, abbiano dedicato buona parte della loro vita alla salvaguardia dell’ambiente.

Il viaggio di Massimiliano si concluderà poi alle Maldive dove al fianco dell’Università Bicocca di Milano racconterà il loro centro di ricerca tutto italiano che ha sviluppato un metodo per riprodurre il corallo, purtroppo sempre più minacciato e in molte zone a rischio estinzione.

