Miriana Trevisan in lutto al Grande Fratello Vip: è morto lo zio della concorrente della Casa

Grande Fratello

Ore di lutto per Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip: secondo quanto riferito la concorrente è stata informata della scomparsa di un parente a lei molto caro. Altri compagni di reality si sarebbero accorti dello stato d’animo della Trevisan e avrebbero provato a consolarla.

Morto lo zio di Miriana Trevisan: lutto al GF Vip

La showgirl Miriana Trevisan, che pochi giorni fa ha dovuto salutare Biagio D’Anelli, è stata informata della morte di uno zio a cui a quanto pare era molto legata. La notizia viene riportata da Novella2000, ma in rete stanno già comparendo numerose foto e stralci del momento in cui i coinquilini della Casa si sono stretti attorno a lei dopo la grave notizia.

Nel tardo pomeriggio di oggi, sarebbe stato Manuel Bortuzzo a trovare la Trevisan in lacrime, circondata quindi da altre concorrenti.

La notizia si è poi sparsa in fretta e le immagini mostrano tanti vipponi stretti attorno a Mirian Trevisan, colpita dal lutto. Tutti hanno provato a consolarla e lei avrebbe detto: “So che ora lui sta bene. Mi pesa non poter dare un abbraccio a mia zia che per me è come una seconda mamma“. La morte dello zio sarebbe particolarmente drammatica per lei, dal momento che la donna ha già dovuto vivere la scomparsa dei genitori nel corso degli ultimi mesi.

“Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo” ha inoltre aggiunto.

Nuovo lutto al GF Vip: pochi giorni fa il nonno di Alessandro Basciano

Per il Grande Fratello Vip, si tratta della seconda notizia di questo genere nel giro di pochi giorni. A patire la scomparsa del nonno è stato Alessandro Basciano, uno dei nuovi concorrenti del programma di Alfonso Signorini. Dopo aver appreso la notizia, consolato dagli altri, l’uomo si è lasciato andare: “Mi spiace più che altro per mia nonna, loro stavano insieme da quando erano ragazzini.

Infatti adesso mi hanno fatto parlare con mia madre e sta malissimo, l’ho capito al telefono”. E ancora: “Mi ha detto di stare tranquillo qui, però ho compreso. Me l’hanno detto adesso, ma è successo ieri pomeriggio. Cosa posso fare? Come dice Carmen purtroppo non potrei fare molto anche fuori. Il fatto è che prima o poi sarebbe successo, lui non stava affatto bene per questo se n’è andato”. Ora, malauguratamente, Basciano e la Trevisan si trovano nella stessa drammatica situazione: aver perso qualcuno che amavano mentre sono chiusi tra le quattro mura della casa di Cinecittà.