Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 30 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 30 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari Acquario, quella che vi attende alle porte di questa giornata di giovedì sembra essere una giornata leggermente fastidiosa, con una Luna piuttosto imbronciata con voi.

Forse in amore non vi sentite così tanto a vostro agio, più tentati dal lasciarvi tutto alle spalle che dal trovare una soluzione. Sul lavoro tutto procede, ma da gennaio migliorerà ulteriormente!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 30 dicembre: amore

La giornata amorosa di giovedì, insomma, sembra volervi far pesare sulle spalle l’opposizione della Luna che vi spingerà a rivalutare un pochino il rapporto.

Per alcuni di voi carissimi Acquario impegnati l’idea migliore potrebbe sembrare lasciarsi tutto alle spalle, cercando un futuro più radioso con qualcun altro. Riflettete bene, solo voi sapete cosa sia meglio per voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 30 dicembre: lavoro

Il lavoro, invece, in questo periodo sembra procedere in maniera piuttosto buona per voi carissimi amici dell’Acquario, ma senza che i vostri sforzi riescano a portarvi ad una vera e propria novità o miglioria.

Siate pazienti, ma senza gettare la spugna, almeno fino a gennaio, quando le cose miglioreranno esponenzialmente, portandovi direttamente al successo a cui ambite!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Questa vostra settimana secondo le letture di Paolo Fox dovrebbe regalarvi delle importantissime situazioni e sensazioni, carissimi nati sotto il segno dell’Acquario! Approfittatene, perché il vostro cielo sembra essere veramente bello e i risultati non dovrebbero mancare! Ma, nel frattempo, cercate di non buttare troppe energie sul lavoro, da gennaio dovrete darvi da fare!