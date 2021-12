Come andranno le feste? La fine dell’anno secondo Paolo Fox, segno per segno.

Oroscopo

Il nuovo anno è alle porte. Ma il 2021 non ha ancora finito con le sorprese. Nuove decisioni, novità, rotture in amore, ma anche nel lavoro. Cosa promette l'ultimo mese dell'anno.

Presto diremo addio al 2021. In arrivo un nuovo anno ricco di sorprese in amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali. Ma che cosa ha in serbo ancora il mese di dicembre? Lo rivela Paolo Fox, uno degli astrologi più amati e seguite al motto di “non credete, verificate“. La curiosità comunque è tanta, soprattutto per le molte Feste e il tempo da passare in famiglia di questa fine del 2021, cominciando a pensare al 2022.

Ariete

Il mese di dicembre è per il segno dell’Ariete il momento in cui bisogna far uscire tutta la positività.

In amore ci sarà da affrontare una grande sfida, ma non solo con il proprio partner. Ogni relazione è minacciata e ci sarà bisogno di concentrarsi proprio su queste. Fortunatamente da metà mese la situazione inizierà a migliorare e quindi, se si pensa alle Feste, la situazione dovrebbe nettamente migliorare rispetto alla parte del mese che avete già affrontato, Ariete.

Gemelli

L’anno 2021 è stato per il segno dei Gemelli un anno più che fortunato. Ci sarà la possibilità di portare ad un punto fermo una situazione rimasta incompiuta nel passato.

Anche il Capodanno promette novità, comunque, con un occhio già puntato al 2022.

Capricorno

Sarà un mese decisamente positivo, dal 21 ancor di più per i Capricorno. Le festività del mese di dicembre saranno più che godibili. Anche nel lavoro ci saranno grandi passi avanti, riuscendo nei propri progetti. Per quanto riguarda l’amore la situazione sarà delle migliori.

Pesci

Mese che vede il segno dei Pesci ottimista e favorevole sia in ambito professionale che amoroso. Le coppie in crisi capiranno di poter contare l’uno sull’altro e collaborare, i single potrebbero fare nuove conoscenze più ‘mature’.

Toro

Per il segno del Toro è un mese pieno di tensioni e turbamenti soprattutto nell’ambito lavorativo. Commercianti e imprenditori subiranno il maggiore colpo dopo la crisi del 2021. Il mese di dicembre dovrà essere utilizzato per recuperare fiducia e avere pazienza.

Leone

Per la prima parte del mese il segno del Leone si è ritrovato in una situazione positiva. Nuovi progetti, e nuove conoscenze. Sarà un mese abbastanza movimentato. In amore bisogna prendere delle decisioni ed essere chiari.

Vergine

Reduce da un inizio del mese in cui non è andato tutto come si sperava, a cambiare la situazione per i nati sotto il segno della Vergine sarà una semplice telefonata, mail, contatto che vi concederà nuove occasioni.

L’attenzione sarà volta principalmente al lavoro. In amore positività da parte di Marte e Venere.

2022 anno fortunato? Sì, ma solo per questi 4 segni zodiacali secondo Paolo Fox.

Sagittario

Per il segno del Sagittario sarà un mese fortunato, l’unica cosa da fare sarà riuscire a non farsi buttare giù dai pensieri negativi.

Ragionare e pensare a quale sia la soluzione migliore ai propri problemi. Particolarmente esilarante sarà il Capodanno.

Cancro

Dal punto di vista lavorativo ed economico, per i Cancro ci saranno finalmente dei cambiamenti positivi.

Quindi non lasciarsi influenzare da dubbi e pensieri negativi. Il 2022 in arrivo sarà un anno pieno di speranza.

Bilancia

Per il segno della Bilancia, il mese dovrà essere utilizzato per darsi da fare. Con calma e senza ansie. Dopo di ciò sarà il momento di dedicarsi alle persone care. I recuperi, anche economici, arriveranno presto, nel 2022.

Scorpione

Ci sarà una novità importante per Scorpione. In ambito lavorativo ci sarà una svolta e per quanto riguarda la situazione sentimentale a fine mese ci saranno grandi emozioni ma ci sarà bisogno anche di dedicarsi a delle cure.

Come sarà il nuovo anno 2022? Le previsioni segno per segno di Paolo Fox.

Acquario

L’obiettivo, per i nati sotto il segno dell’Acquario, è rivolgere l’attenzione principalmente a se stessi. Cambiare casa e aria è sicuramente una soluzione. Dicembre promette un relax che permetterà di riprendersi psicologicamente e fisicamente. Anche la vita sentimentale promette bene.