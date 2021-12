Oroscopo Paolo Fox Leone domani 30 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 30 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

In questa giornata di giovedì sembra essere importante che voi amici del Leone evitiate il più possibile di creare scompiglio in amore, creando inutili e dannose polemiche.

Il nervosismo, però, in generale sarà piuttosto pressante per voi in questo momento, ed è necessario che evitiate le discussioni anche, e soprattutto sul lavoro. Calma e pazienza, passerà!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 dicembre: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra poter essere intrisa di un leggero nervosismo che non vi renderà semplice entrare in contatto con la vostra dolce metà.

Certo, non dovreste neppure trovarvi davanti ad una rottura o a dei problemi veri e propri, ma è comunque necessario fare il possibile perché le piccolezze non si accumulino finendo per ingigantirsi inutilmente.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 dicembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, quello che vi attende non differirà molto dall’amore, con un generale nervosismo che renderà difficile impegnarvi.

Nulla di grave, prendetela con la dovuta calma, evitate di correre e, se fosse necessario o possibile, lavorati da soli, un pochino isolati dagli altri.

Non litigate che non ne vale la pena, datevi da fare e basta!

Le previsioni per la settimana del Leone

Una settimana abbastanza monotona e noiosa, secondo Paolo Fox, dovrebbe aprirsi al vostro cospetto in questo momento. Il vostro cielo, in generale, sembra garantirvi delle ottime occasioni amorose, carissimi nati sotto il Leone, sia che siate single o impegnati! Forse la fine della settimana vi renderà un pochino nervosi, ma cercate di stare calmi per iniziare il 2022 al meglio!