Pago escluso dal Festival di Sanremo commenta deluso e critica la scelta dei nomi dei Big in gara

Gossip

Pago commenta la sua esclusione dal Festival di Sanremo e spiega di credere che le scelte fatte sui nomi dei Big in gara non siano del tutto corrette, sfogandosi nuovamente.

Fra gli aspiranti partecipanti alla nuova edizione del Festival di Sanremo c’era anche Pago. Com’è ormai noto, la lista dei partecipanti alla competizione è stata resa nota a inizio dicembre e il suo nome non figura fra quelli scelti. La sua canzone non ha passato le selezioni e lui ha reso nota sin da subito la sua delusione, ribadendola proprio in questi giorni con commenti molto duri in merito.

Pago deluso dall’esclusione dal Festival di Sanremo: le sue parole

Da Emma Marrone a Massimo Ranieri, passando per Sangiovanni e Iva Zanicchi, per Sangiovanni e Iva Zanicchi, i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo sono molti e decisamente vari.

Secondo Pago però le scelte fatte per la kermesse sarebbero discutibili. “Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica” ha dichiarato in un’intervista a Nuovo TV.

“Non sono un presuntuoso che vuole entrare per forza al Festival” ha spiegato poi ancora il cantante, ribadendo di credere che vi sia chi meriterebbe di partecipare a Sanremo, ma non è stato contattato. “Evidentemente– ha dichiarato- si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono, anche se non ne sono tanto sicuro”.

Pago e il sogno del Festival di Sanremo infranto

L’ex marito di Miriana Trevisan ha commentato già settimane fa la notizia dell’esclusione da Sanremo, commentandola fra le sue storie Instagram.

“Non sono triste, sono abituato alle porte in faccia. Non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti, molti sì sono sempre gli stessi, proprio come i no” ha osservato. “I no fanno parte della vita, buttarsi giù significa suicidarsi. E a me piace vivere” aveva aggiunto.

Proprio la canzone esclusa dal Festival verrà pubblicata a breve. Dopo la sua vittoria a Tale e Quale Show avvenuta nel 2020, il cantante avrebbe voluto tuffarsi nella nuova avventura musicale, ma i suoi piani sono stati infranti.