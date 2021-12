Capodanno di Canale 5 a rischio per ospiti positivi: la situazione fra indiscrezioni e prime conferme

TV e Spettacolo

Nelle ultime ore che ci separano dalla fine dell’anno, in molti si stanno organizzando per trascorrere la serata del 31 dicembre. Fra coloro che festeggeranno in casa, vi sarà sicuramente chi accenderà il televisore per seguire le trasmissioni evento delle principali reti televisive. Canale 5 aveva in programma una serata colma di ospiti, ma a quanto pare a causa del Covid dovrà fare a meno di alcuni di loro.

Pio e Amedeo positivi al Covid: l’indiscrezione accende i dubbi sul Capodanno di Canale 5

È un vero e proprio mistero quello che in queste ore è emerso a proposito di Pio e Amedeo, duo non nuovo negli studi Mediaset.

I due comici avrebbero dovuto partecipare a Capodanno in Musica, evento organizzato da Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. Stando a quanto riportano Il Fatto Quotidiano, che riferisce di aver recepito la notizia da siti di informazione locali, e il portale di gossip Davide Maggio, Amedeo Grieco sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Il Fatto spiega ancora di aver ottenuto conferme sul fronte Mediaset, dove avrebbero però parlato solamente della sua assenza, senza soffermarsi sui dettagli delle sue condizioni di salute.

Proprio domani, fa ancora sapere Davide Maggio, i comici foggiani avrebbero dovuto promuovere il loro film Belli ciao a RTL.

È probabile quindi che la loro presenza sarà limitata a un collegamento. Forse, proprio in quest’occasione, i due potranno fare luce su ciò che sta succedendo, confermando o smentendo una volta per tutte le indiscrezioni sul loro conto.

Capodanno Mediaset perde i pezzi: assente anche Al Bano

Le indiscrezioni su Pio e Amedeo giungono a poche ore dall’annuncio di Al Bano Carrisi di essere risultato positivo al Covid.

“Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare” ha dichiarato con grande dispiacere.

“L’ultima notte dell’anno da Bari, con Panicucci e tanti miei amici, Riccardo Fogli, i Kolors, il grande Facchinetti” ha aggiunto citando l’impegno saltato. “Devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce e lo chiamo il nemico più importante, più squallido, che rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale“ ha aggiunto sfogandosi con i suoi fan direttamente dal balcone di casa.