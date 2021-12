Gossip

La rabbia di Delia Duran esplode in una serie di Instagram Stories contro una notizia lanciata da più parti in merito al suo mancato ingresso al Grande Fratello Vip.

Non usa mezzi termini Delia Duran, che si dice pronta ad azioni legali dopo aver letto una notizia che riguarda il suo presunto stato di salute e il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli su tutte le furie non le manda a dire e rivela la sua verità in una serie di Instagram Stories.

Delia Duran su tutte le furie, la rabbia della moglie di Alex Belli esplode su Instagram

Nelle ultime ore, l’indiscrezione sull’imminente ingresso di Delia Duran nella rosa di concorrenti del GF Vip 6 è stata accompagnata da un rumor altrettanto veloce a farsi largo tra le colonne del gossip.

Secondo diversi siti web, le distanze tra la moglie di Alex Belli e la famosa “porta rossa” del reality si sarebbero sensibilmente allungate tanto da far slittare la sua entrata in scena perché positiva al Coronavirus.

La voce, rilanciata da più parti, è stata immediatamente smentita dalla diretta interessata che, visibilmente su tutte le furie, ha affidato la sua verità a una serie di Instagram Stories pubblicate poche ore fa a stroncare ogni chiacchiera sulla questione.

Delia Duran sul piede di guerra: “Ne risponderà legalmente”

Delia Duran ha deciso di spegnere subito le voci sulla sua presunta positività al Coronavirus, dimostrando su Instagram di non avere il Covid.

Lo ha fatto includendo la foto del risultato del suo test tra le ultime Instagram Stories, sfogando tutta la sua rabbia per le fake news in circolazione.

“Per quanto riguarda il mio stato di salute, voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi, dando informazioni per di più false e non fondate, ne risponderà legalmente“. La moglie di Alex Belli ha concluso sostenendo di stare bene e rilanciando con uno scatto del suo ultimo tampone negativo.