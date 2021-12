Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 31 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 31 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Acquario, quello che vi attende alle porte di questo ultimo venerdì dell’anno sembra essere una Luna ancora leggermente noiosa per l’amore, ma che non dovrebbe avere nessuna ripercussione tangibile sulla vostra vita!

Sul lavoro a fine turno non vi sentirete molto soddisfatti, e la giornata sembra infruttuosa, ma nulla di grave, non preoccupatevi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 31 dicembre: amore

In amore, insomma, alcune situazioni potrebbero diventare leggermente fastidiose a causa di quella brutta Luna negativa che vi giudica dall’alto, carissimi Acquario impegnati.

Certo, nulla di grave, non temete, ma state solamente attenti a non dare il via ad inutili polemiche, né ad alimentarle nel caso sorgessero spontaneamente. Cercate di stare calmi e godetevi la bella serata di Capodanno!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 31 dicembre: lavoro

Quello che, invece, vi attende sul posto di lavoro non sembra essere particolarmente gratificante, cari Acquario. Non preoccupatevi, non c’è neppure di veramente negativo nell’aria, ma a fine giornata non avrete nulla di cui sentirvi soddisfatti, se non di aver chiuso l’ennesima giornata come tutte le altre.

Dal 2022 tutto migliorerà, per ora non fasciatevi la testa!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Questa settimana, stando alle letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox, sembra essere veramente eccellente, carissimi nati sotto l’Acquario, cercate di dare il massimo e di approfittarne! Certo, ultimamente l’amore non è stato eccellente, e neppure in questa settimana sarà sempre al top, ma con l’anno nuovo vi renderete conto che tutto migliorerà esponenzialmente!