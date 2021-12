Oroscopo Paolo Fox Leone domani 31 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 31 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici del Leone, quello che vi attende in questa ultima giornata del 2021 sembra essere piuttosto tranquillo, anche se purtroppo non meraviglioso.

In amore, specialmente le coppie sorte da poco, potrebbero avvertire una leggera tensione, occhio a non dire la cosa sbagliata. Mentre, sul lavoro i risultati non arrivano, ma non abbattatevi che nel 2022 saranno tantissimi!

Come andranno le feste natalizie? La fine dell’anno secondo Paolo Fox, segno per segno!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 31 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 31 dicembre: amore

La giornata amorosa in sé, dunque, non sembra essere particolarmente negativa e neppure positiva, ma molto dipende da come vi atteggerete con la vostra dolce metà, carissimi Leone impegnati.

Forse voi coppie sorte nell’ultimo periodo vi troverete a parlare di una particolare questione, cercate di farlo con la dovuta calma, senza correre il rischio di indisporre il partner.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 31 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, questa giornata di venerdì non sembra avere grandissime cose in serbo per voi, se non una gran noia e un generale senso di nervosismo che non riuscirete a lasciarvi alle spalle.

I risultati non arrivano e cominciate a perdere le speranze, ma è necessario che non gettiate la spugna, il 2022 sarà ricco di soddisfazioni e non dovete rovinare tutto ora!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana del Leone

Secondo le letture fatte da Paolo Fox dei vostri astri, questa settimana sembra essere piuttosto discreta, senza nessuna grandissima novità, emozione o situazione interessante, cari nati sotto il segno del Leone. Le relazioni sembrano procedere in maniera ottima, cercate di approfittarne e goderne, specialmente a Capodanno! Sul lavoro sentite l’esigenza di novità.