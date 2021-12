Selvaggia Lucarelli vs Morgan: cosa si nasconde dietro il rancore della giornalista nei confronti del cantante

Gossip

Nel corso dell’edizione di Ballando con le stelle conclusa poche settimane fa, Selvaggia Lucarelli è tornata a tuonare contro Morgan, in gara con la ballerina Alessandra Tripoli. In molti hanno notato come fra di loro vi fosse particolare attrito, anche perché nessuno dei due sembrerebbe aver fatto nulla per cercare di nasconderlo. Ma cosa si nasconde dietro a tutto questo rancore? Per rispondere dobbiamo fare un salto nel passato, precisamente nel 2009. Ma andiamo con ordine e iniziamo dal loro ultimo scontro sul palco di Rai 1.

Selvaggia Lucarelli: l’affondo su Morgan a Ballando con le Stelle

Fra gli sconti tra Selvaggia Lucarelli e Morgan che più hanno fatto parlare c’è certamente quello che si è consumato nel corso della puntata del 16 ottobre di Ballando con le Stelle.

Dopo un’esibizione magistrale e gli elogi ricevuti dai giurati, era arrivato il turno della giornalista accompagnato dal commento di Morgan: “Ora arriva la cattiveria.” Subito la replica piccata: “La cattiveria io? Sto ancora aspettando che mi chiami da 10 anni e io sono quella cattiva? Io?”. Parole, quelle pronunciate della scrittrice, che avevano suscitato la curiosità del pubblico, lasciando intendere che tra i due ci fosse ancora una ferita aperta.

La Lucarelli aveva proseguito ammettendo che l’esibizione era stata un successo inatteso ma aveva avvertito: “Voglio dire ai miei colleghi che non sapete cosa rischiate a continuare a innaffiare l’ego di quest’uomo qui. La prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci.”

E aveva poi aggiunto: “Io voglio darti un consiglio: credo che per te Ballando possa essere una specie di green pass per tutto il mondo dello spettacolo. Hai combinato un sacco di casini in giro, ma con Ballando puoi farti perdonare tutto, intanto hai l’atteggiamento giusto, poi a sorpresa balli bene e non ce lo aspettavamo… e se riesci a non esternare la tua sindrome, quella del rancoroso beneficiato…”

A questo punto, dopo il tentativo di Morgan di interromperla, Selvaggia lo aveva messo a tacere: “No, dopo 10 anni parlo io! Da Ballando con le Stelle puoi uscirne molto bene, meglio di come sei uscito da qualunque altra parte. Devi arrivare alla fine con questo sorriso“.

Morgan e Selvaggia Lucarelli: flirt finito male del 2009

Ma cosa è successo 10 anni fa? Beh, forse non tutti lo ricordano, ma Selvaggia Lucarelli e Morgan furono paparazzati dal settimanale Chi mentre si scambiavano un bacio bollente.

Pare che i due si fossero conosciuti durante il programma Processo a X-Factor. La “leggenda” narra che l’artista abbia mandato un sms alla giornalista con scritto: “Seguimi, ti porto via con me”. Una metafora, quella del viaggio, rimarcata anche dalla Lucarelli che, intervistata, avrebbe commentato: “Morgan è un mondo folle e affascinante. Anzi, lo definirei un viaggio.”

Il flirt sarebbe durato poco e, visto l’astio attuale, è probabile che finì con una rottura piuttosto burrascosa. Nel corso degli anni infatti Selvaggia Lucarelli non ha mai perso occasione per scatenare polemiche intorno all’ex frontman dei Bluvertigo.

Morgan e le bacchettate clamorose subite da Selvaggia Lucarelli

L’astio tra Morgan e Selvaggia Lucarelli si è palesato più volte nel corso degli anni, coinvolgendo anche altre figure che ruotano intorno al cantante, a cominciare da Asia Argento.

Le due si sono scambiate tweet al veleno nel 2013, quando Morgan finì in ospedale per aver ingerito un mix di farmaci. Il palco di Ballando con le Stelle però è stata sicuramente l’arena prediletta già dal 2016. In quell’anno era Asia la concorrente e Morgan partecipò come ballerino per una notte.

La giurata commentò l’esibizione dicendo: “Hai ballato meglio di come hai cantato a Sanremo.” E lui replicò: “Non mi aspettavo tanta dolcezza da te.”

L’affondo più clamorose però risale (per il momento) al 2019. Era l’anno in cui Morgan fu sfrattato a seguito dei mancati pagamenti nei confronti del Fisco e della battaglia di Asia Argento per ottenere gli arretrati del mantenimento della figlia Anna Lou.

In quell’occasione la giornalista aveva pubblicato un lunghissimo post su Facebook che, dopo una lunga serie di riflessioni terminava tagliente: “La verità è che Morgan è colpa di Morgan. Menefreghista, irresponsabile e irriconoscente con chiunque gli si avvicini. E chi gli si avvicina scatena la sua cronica sindrome del beneficiato rancoroso: diventa pure lo stronzo che l’ha rovinato. Dai Morgan, comincia ad assumerti la responsabilità dei tuoi disastri e ti aiuteremo tutti più volentieri, forse.”