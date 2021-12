Grande Fratello

Sostituzione in corsa tra i "banchi" delle opinioniste del Grande Fratello Vip: Laura Freddi prende il posto di Sonia Bruganelli, lei svela come stanno le cose dietro le quinte dello show.

Negli ultimi giorni, dopo la clamorosa lite in diretta al GF Vip tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, si sono moltiplicate le voci di una presunta frattura insanabile tra i due. Al punto che la sostituzione in corsa, con Laura Freddi a prendere il posto della moglie di Paolo Bonolis come opinionista, ad alcuni sarebbe sembrata una “vendetta” del conduttore e per di più con l’ex compagna storica di suo marito. Ma Sonia Bruganelli ha deciso di mettere tutti a tacere, rompendo il silenzio per spiegare cos’è successo dietro le quinte della scelta.

Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi al GF Vip: il motivo

La notizia della sostituzione di Sonia Bruganelli (per una puntata, quella del prossimo 3 gennaio), ha scatenato le più disparate ipotesi sul motivo che l’avrebbe portata al largo del reality show, con Laura Freddi a prendere il suo posto di opinionista al fianco di Adriana Volpe negli studi del Grande Fratello Vip.

Ma non si tratterebbe di una “punizione” per la recente lite tra la moglie di Paolo Bonolis e Alfonso Signorini (secondo alcuni, il conduttore si sarebbe “vendicato” estromettendola dalla prossima diretta): semplicemente, Sonia Bruganelli è in vacanza a Dubai con la famiglia e tornerà presto alla sua poltrona nel format.

Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis spiega come stanno le cose al Grande Fratello Vip

Dopo il rincorrersi di spinosi gossip sull’ipotesi di un attrito intestino e irreversibile tra la moglie di Bonolis e il padrone di casa del GF Vip, è stata proprio Sonia Bruganelli a rompere il silenzio (e la catena di effervescenti fantasie) fornendo una spiegazione su cosa è successo dietro le quinte del programma.

Condividendo uno screenshot riguardante la notizia della presunta “vendetta” di Signorini ai suoi danni, l’opinionista del reality ha precisato: “Ma lo abbiamo deciso insieme!!!!

“. Smentito, quindi, ogni scenario ruvido e confermata la solida amicizia con il conduttore e con Laura Freddi, con cui Sonia Bruganelli ha uno splendido rapporto. Scelta di comune accordo, con buona pace dei più maliziosi.