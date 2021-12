Stangata bollette da gennaio: +55% per la luce, +41,8% per il gas nel primo trimestre del 2022

Economia

Arera ha reso noto che per il primo trimestre del 2022 sono in arrivo aumenti nella bolletta di luce e gas: gli interventi del Governano tamponano la situazione ma il rincaro è di oltre il 50% per la luce.

Nonostante gli aiuti e gli interventi del Governo, a gennaio 2022 è in arrivo una vera e propria stangata per le bollette di luce e gas. Secondo le ultime stime riportate da Arera, per il primo trimestre del nuovo anno ci si possono aspettare aumenti di oltre il 50% per la luce e oltre il 40% per il gas. Potenziati i bonus per aiutare le famiglie in difficoltà.

Aumentano le bollette di luce e gas da gennaio 2022: i dati di Arera

Il record di rialzi nel prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso, riporta l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, avrà conseguenze dirette per le bollette degli italiani già a partire dal primo trimestre del 2022.

L’aumento sarebbe stato del 65% per l’elettricità e del 59,2% per il gas, ma sono stati annullati gli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà. Ne consegue comunque una stangata non indifferente da gennaio: malgrado gli interventi, si legge, l’aumento per la famiglia tipo sarà comunque del +55% per la bolletta della luce e del +41,8% per quella del gas.

Tuttavia, 2.5 milioni di nuclei familiari per l’elettricità e 1.4 per coloro che usufruiscono del bonus gas hanno diritto in base all’ISEE a bonus sociali, interventi che sostanzialmente dovrebbero compensare l’aumento e proteggerle dal rincaro.

L’Autorità riferisce di aver potenziato i bonus con circa 600 euro alle famiglie in difficoltà: 200 euro per l’elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e 400 euro per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D).

Bonus e rateizzazione: come proteggersi dal rincaro bollette

L’aumento delle bollette era nell’aria ed è tempo che il Governo cerca di agire per proteggere le famiglie in difficoltà. Nella Legge di Bilancio 2022 sono stati inclusi 3,8 miliardi di euro destinati al contenimento della spesa per famiglie e delle microimprese.

1,8 miliardi sono stati destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema per l’elettricità e 480 milioni per quelli gas nel prossimo trimestre, mentre circa 912 milioni al potenziamento dei bonus.

Inoltre, è stata prevista una riduzione del 5% dell’IVA per le bollette del gas.

Inoltre, la Legge di Bilancio Arera ha definito, per i clienti domestici in condizione di morosità, la possibilità di rateizzare le bollette di luce e gas da gennaio ad aprile 2022: sarà possibile suddividere il costo per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi.

Stefano Besseghini, presidente Arera, l’ha definita una “situazione assolutamente eccezionale” nella quale anche l’Autorità cerca di dare il proprio contributo “sfruttando le limitate leve disponibili delle bollette e lo strumento dei bonus sociali elettricità e gas“.