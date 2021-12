Tina Cipollari si sbottona sul gossip con Giucas Casella: l’opinionista di Uomini e Donne fa una rivelazione

Gossip

Tina Cipollari è una dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne e i suoi flirt amorosi hanno spesso destato la curiosità del pubblico, abituato a vederla solamente nei panni di opinionista delle vicende altrui. Da un po’ si parla ormai del suo presunto flirt con Giucas Casella, in questi mesi concorrente del Grande Fratello Vip. Ora è stata lei stessa a fare luce sulla questione.

Giucas Casella e il flirt con Tina Cipollari: la rivelazione

Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha dichiarato di aver avuto molti flirt in passato. Fra i vari nomi citati dall’illusionista c’è anche quello di Tina Cipollari.

A far riemergere la loro storia è stato un confronto faccia a faccia fra il vippone e Patrizia De Blanck. La contessa lo aveva raggiunto nel reality, dopo che lui aveva dichiarato di aver avuto una frequentazione con lei. Patrizia aveva smentito qualsiasi dichiarazione sul loro conto.

Non trovandosi affatto d’accordo con lei, Giucas aveva quindi cercato di riportare la memoria al periodo del loro presunto flirt. “Mi telefonavi perché uscita dal ristorante, mi chiamavi ed eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari“ aveva affermato, aprendosi inaspettatamente a una confessione sull’opinionista di Uomini e Donne.

Giucas Casella e il flirt con Tina Cipollari: la verità dell’opinionista di Uomini e Donne

Chiamata in causa in diretta televisiva, anche Tina Cipollari ha voluto dire la sua su quanto dichiarato da Giucas Casella.

L’opinionista ha deciso di parlarne ai microfoni di Vero. “E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?” avrebbe dichiarato Tina ironizzando. L’opinionista ha fatto allusione ai noti esperimenti ipnotici di Giucas Casella, eppure non ha affatto smentito le sue parole.

Pare quindi, che le dichiarazioni del vippone sulla loro frequentazione non siano affatto false e chissà che nelle prossime settimane tra i due non avvenga un incontro in prima serata.