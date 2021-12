Gossip

Barbara d’Urso ha commentato la tragica notizia della morte di Paolo Calissano affidando il suo dolore a un tweet in cui, dopo la tragedia dell’attore 54enne con cui ha condiviso il set della serie La dottoressa Giò, ha rivelato il suo pensiero sulla sua storia e sul dramma vissuto dietro le quinte del successo nel mondo della recitazione.

Paolo Calissano: la rivelazione di Barbara d’Urso nel messaggio dopo la sua morte

“Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme…“. Inizia così, su Twitter, il messaggio di Barbara d’Urso per la scomparsa improvvisa dell’amico Paolo Calissano, attore con cui ha lavorato in 2 edizioni della serie televisiva che l’ha vista protagonista, La dottoressa Giò.

La conduttrice, colpita profondamente dal lutto che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo italiano, ha poi fatto una rivelazione sulla vita dell’attore dietro le quinte del successo, su quel percorso brillante finito sulle cronache per alcuni tragici fatti: “Le tue fragilità hanno preso il sopravvento – ha dichiarato Barbara d’Urso ripercorrendo il passato – e ti sei perso…“. Nello stesso tweet, Barbara d’Urso ha sottolineato che ricorderà Paolo Calissano come “il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti“.

Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio #PaoloCalissano pic.twitter.com/95iqRZkGDj — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) December 31, 2021

Paolo Calissano, la rabbia della compagna su Instagram

Poche ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell’attore, morto nella sua abitazione della Capitale per cause ancora da accertare, la compagna, Fabiola Palese ha affidato al suo profilo Instagram un durissimo sfogo in cui ha chiesto rispetto e silenzio in questo difficile momento. “Siete degli sciacalli – ha scritto la donna –, lasciatelo in pace almeno adesso!“.