Domenica in: Mara Venier torna in onda su Rai1 domenica 2 gennaio 2022. Gli ospiti ed i temi di puntata

L'arrivo del nuovo anno è sancito dall'apprezzato ritorno di Domenica In e della sua mattatrice Mara Venier. Le anticipazioni dei temi e degli ospiti della prossima puntata che riportano la trasmissione della sua versione in diretta dopo lo stop di settimana scorsa.

Mara Venier e la sua Domenica In tornano in televisione per occupare la prima domenica del nuovo anno. Su Rai1 la presentatrice torna dopo aver saltato l’ultima diretta dell’anno, e lo farà in diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in compagnia di tanti ospiti che si presteranno ad interviste, allieteranno il pubblico con la grande musica ed ancora i tanti filmati che scaturiranno grandi ed intense emozioni. Tutti gli ospiti ed i temi di puntata nell’appuntamento in onda a partire dalle ore 14:00 di domenica 2 gennaio 2022.

Domenica In torna in onda in diretta domenica 2 gennaio 2022

L’appuntamento di domenica 2 gennaio 2022 prenderà il via come al solito a partire dalle ore 14:00 in diretta su Rai1 quando Mara Venier tornerà alla conduzione live del programma in una nuova puntata, la prima del nuovo anno.

La scorsa settimana il programma era andato in onda con il meglio del 2021.

Chi sono gli ospiti della puntata di oggi

Il grande ospite del ritorno in onda della trasmissione sarà Massimo Ranieri che sarà in studio per parlare della sua ultima fatica letteraria dal titolo di Tutti i sogni ancora in volo oltre che raccontare i suoi prossimi impegni al Festival di Sanremo ed in televisione.

A fare compagnia alla zia Mara ci sarà poi Christian De Sica, l’attore romano che proprio in questi giorni è tornato al cinema con la pellicola diretta ed interpretata da Alessandro Siani e dal titolo di Chi ha incastrato Babbo Natale.

Ed ancora presente in studio sarà il giornalista volto noto delle reti Mediaset ed in particolare di Rete 4 Paolo Del Debbio che presenterà il suo nuovo libro dal titolo di Le dieci cose che ho imparato dalla vita. L’ospite musicale di puntata sarà il cantante ancora apprezzato dal pubblico televisivo Bobby Solo, che torna a Domenica In insieme alla moglie Tracy e al figliolo Ryan.