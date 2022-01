Flurona, l’infezione di Covid-19 e influenza: il primo caso in Israele, che dà l’ok alla quarta dose

Cronaca dal Mondo

Primo caso di Flurona, la doppia presenza di influenza e Covid-19 nell'organismo, in Israele, dove intanto viene approvata la quarta dose per gli over 60

Da Israele arriva l’allarme per l’infezione diventata nota come Flurona, il contagio simultaneo di Covid-19 e influenza. Una doppia esposizione ai virus riscontrati per la prima volta in una donna incinta, ma che potrebbe essere più diffusa. Nel Paese continuano gli accertamenti, ma i casi di Flurona sembrano per il momento rari. Israele continua la sua lotta contro il Covid-19 e dà il via libera alla quarta dose per gli over 60, confermandosi l’apripista per quanto riguarda la campagna vaccinale.

Flurona, cos’è la doppia infezione di Covid-19 e influenza

Arriva da Israele la segnalazione di quello che sarebbe il primo caso di Flurona, nome derivato dall’unione del termine inglese per influenza, “flu”, e coronavirus.

Infatti, Flurona sarebbe la presenza nell’organismo sia del virus della normale influenza che del Covid-19.

La paziente affetta è una donna incinta non vaccinata, che starebbe bene e che potrebbe essere dimessa in poco tempo, anche se si sta ora studiando la possibilità che Flurona possa avere ricadute più gravi in altri casi. Influenza e coronavirus sono difficili da distinguere, avendo circa gli stessi sintomi con l’aggressione alle vie respiratorie.

Due virus nello stesso momento: cosa lo rende possibile

La presenza di due virus nell’organismo sta inoltre destando stupore nella comunità scientifica.

Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere dell’Agenzia europea per i medicinali, ha commentato all’ANSA: “L’infezione insieme di Covid e influenza è un po’ strana perché in medicina si è sempre detto che se c’è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un’altra dovuta a un diverso virus“.

Per l’infettivologo, “La spiegazione potrebbe stare nel fatto che il Covid causa un difetto di produzione di interferone e questo aprirebbe la strada all’altro virus, che in questo caso è quello dell’influenza.

Il caso riscontrato in Israele induce a dire ancor di più vaccinatevi anche contro l’influenza“.

Israele dà il via libera alla quarta dose per gli over 60

Da Israele arriva anche la prima autorizzazione alla quarta dose di vaccino per gli over 60 e il personale sanitario a 4 mesi dall’ultima dose. Il Paese è preoccupato per l’aumento dei contagi causati dalle varianti Omicron e Delta, che secondo il presidente Naftali Bennet potrebbe arrivare a un picco di 50mila al giorno.

Numeri non troppo diversi in Italia dove, a fronte di una popolazione 6 volte superiore rispetto a Israele, si sono registrati oggi 62mila nuovi casi.

Il nostro Paese vede nuove Regioni in zona gialla da domani, ma la campagna vaccinale, con l’81% della popolazione vaccinata con almeno una dose, permette modifiche delle regole anti contagi e per la quarantena.