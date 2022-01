I Cugini di Campagna cantano Zitti e buoni dei Maneskin a L’anno che verrà: interviene Amadeus e ferma tutto

TV e Spettacolo

Sul palco de L'Anno che verrà, I Cugini di Campagna si sono vendicati dei Maneskin cantando la loro celebre Zitti e buoni: interviene Amadeus per fermarli

Imprevisto durante L’anno che verrà, il celebre programma che ha accolto l’inizio dell’anno nuovo col meglio della musica italiana di diverse generazioni. Sul palco anche i Cugini di Campagna, che hanno fatto segnare un nuovo colpo nella querelle con i Maneskin: si sono esibiti con il loro successo del 2021, sorprendendo anche Amadeus.

I Cugini di Campagna sorprendono Amadeus: sul palco cantano i Maneskin

Tra Orietta Berti e Achille Lauro, tra un Raf e una Corona, il palco de L’Anno che verrà e le prime pagine della cronaca di spettacolo del 2022 se li sono presi I Cugini di Campagna. Chiamati da Amadeus, hanno iniziato sorprendendo il conduttore e intonando “Zitti e buoni” dei Maneskin.

Per chi si fosse perso la vicenda, è solo l’ultima delle frecciatine lanciate dal gruppo a Damiano David e soci, trionfatori assoluti della musica italiana nel 2021 e – secondo i Cugini – copioni di prim’ordine. Tutto è iniziato dopo l’esibizione a Las Vegas, quando lo storico gruppo ha accusato i Maneskin di aver copiato i loro outfit. Ne è seguito un batti e ribatti, concluso con Ivano e Silvano Michetti a dichiarare che “Non siamo affatto arrabbiati con loro, anzi. Siamo felici che abbiamo ripreso il nostro modo di vestire.

Però palesemente ci hanno copiati. Per noi loro dei nipotini“.

Da qui la “vendetta” sul palco di L’Anno che verrà. La gag viene fermata da un (fintamente) sorpreso Amadeus: “Ma siete fuori di testa voi proprio, ho visto una signora dire ‘Ma non me li ricordavo così i Maneskin‘”. Dopo averli “rimproverati” un altro po’, Amadeus ha lanciato il singolo più famoso del gruppo, Anima Mia. Ma la questione è stata portata avanti tramite i social.

I Cugini di Campagna “omaggiano” i Maneskin: il post Facebook

Dalle loro pagine Facebook, i Cugini di Campagna hanno cavalcato l’onda di quanto successo a L’Anno che verrà e iniziato a condividere post di articoli che hanno ripreso la gag e l’esibizione sul palco.

In uno dei post, hanno scritto: “I Maneskin, hanno omaggiato i Cugini, facendo la COVER, dei loro VESTITI. I Cugini, hanno omaggiato i Maneskin, facendo la COVER, di una loro canzone, ZITTI E BUONI“.

Il “grande scontro” nella musica italiana non sembra quindi ancora finito: ora ci si aspetta una versione di Anima Mia da parte di Damiano David, Vittoria e gli altri, per continuare a far sognare i fan ormai affezionati a questo incredibile dissing.