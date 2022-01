GF Vip anticipazioni: la prima puntata del nuovo. Chi c’è a rischio eliminazione, il nuovo ingresso e i temi

Programmi TV

Il Grande Fratello Vip6 torna in onda oggi lunedì 3 gennaio 2022 per il primo appuntamento del nuovo anno con gli appassionati fan del reality. La trentunesima puntata in diretta dalla casa più spiata d’Italia sarà condotta ovviamente da Alfonso Signorini sempre su Canale5 ed innanzitutto ci svelerà quale sarà il concorrente che dovrà lasciare il gioco tra i quattro nominati Alessandro Basciano, Eva Grimaldi, Federica Calemme ed il chiacchieratissimo Barù, resosi protagonista nelle ultime ore di una polemica su un possibile spinello fumato nella casa. Al fianco del conduttore un piccolo cambiamento tra le opinioniste che saranno Adriana Volpe e Laura Freddi, che prende il posto di Sonia Bruganelli solo per questo appuntamento.

Tutto quello che vedremo questa sera al Grande Fratello Vip 6.

La nuova puntata del GF Vip 6 in onda lunedì 3 gennaio 2022

Canale 5 torna a fare spazio nel suo ricco palinsesto per la prima del 2022 del Grande Fratello Vip 6. Il reality torna dopo aver saltato l’apputnamento di venerdì 31 dicembre 2021 e si prepara al ritorno in pianta stabile della programmazione della rete del 2022 appena superata la fase calda delle festività natalizie.

A partire dalle ore 21:30 Alfonso Signorini conduce la trentunesima puntata del reality con il commento delle gesta dei Vipponi che hanno scavallato il nuovo anno portandosi dietro più di qualche attrito.

Il compito di commetnare le vicende degli inquilini spetterà come sempre ad Adriana Volpe ed alla sua nuova compagna di viaggio Laura Freddi, che prende il posto di Sonia Bruganelli assente forzata della puntata.

Le anticipazioni: nella puntata di oggi una eliminazione ed un nuovo ingresso

Quella di lunedì 3 gennaio 2022 sarà un appuntamento scoppiettante che vedrà finalmente l’ingresso in casa di Kabir Bedi, già ampiamente anticipato dal conduttore Alfonso Signorini anche con il collegamento di settimana scorsa.

Per un vippone che entra ce ne sarà invece uno costretto ad uscire dopo l’esito del televoto a quattro tra Alessandro Basciano, Eva Grimaldi, Federica Calemme ed il chiacchieratissimo Barù.

Chissà se la nuova coppietta formatasi dal Basciano e dall’altalentante Sophie si dovrà subito spezzare, con i due che nelle ultime ore hanno dato vita ad un confronto intenso dopo giorni di baci. Oppure vedremo se a lasciare la casa sarà l’esuberante Barù, finito al centro del canna-gate che ha fatto parlare dentro e fuori la casa, oppure le altre due ultime arrivate Federica o Eva.

Impossibile dimenticare Alex Belli che non vede l’ora di continuare il “game” anche una volta eliminato dal gioco. Questa sera ci sarà il faccia a faccia con Alessandro, che l’attore accusa di essere solo una sua fotocopia.