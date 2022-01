Canna-gate al Grande Fratello Vip, l’accusa al concorrente: i dubbi sulla presenza di marijuana nella Casa

Grande Fratello

In un’edizione che sembra un po’ scialba del Grande Fratello Vip finalmente esplode lo scandalo, e come da migliore tradizione di reality ancora una volta si tratta di un “canna-gate“. Nella Casa più spiata d’Italia uno dei concorrenti è stato accusato di aver fumato marijuana durante la serata di Capodanno da alcuni coinquilini. Il gieffino in questione è Barù, nobile new entry nel Grande Fratello Vip, e consumatore di tabacco. La vicenda però non convince e potrebbe sgonfiarsi in fretta.

Grande Fratello Vip, esplode il canna-gate e investe Barù

Chi non ricorda il canna-gate deflagrato dall’accusa di Eva Henger contro Francesco Monte?

L’Isola dei Famosi è stata scossa a lungo dallo scandalo del presunto spinello fumato dall’ex volto di Uomini e Donne, per cui sono stati consumati fiumi d’inchiostro. E ora che il pepe del triangolo vero o presunto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è stato dimenticato, non resta che passare alla prossima scossa nella Casa del Grande Fratello Vip.

Questa volta al centro dei fatti c’è Barù, alias del food influencer Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, di nobile stirpe e nipote di Costantino della Gherardesca. L’enologo è stato accusato da alcune gieffine, tra cui Sophie Codegoni e Miriana Trevisan, di aver fumato una canna in giardino.

Potrebbe anche essere a rischio espulsione se il fattaccio fosse confermato, ma quanto emerge non convince del tutto.

Una canna durante la serata di Capodanno al Grande Fratello Vip?

Sarebbe stata Sophie Codegoni a segnalare ad Alessandro Basciano la possibilità che Barù stesse fumando una canna la sera di Capodanno, che i Vipponi hanno passato ovviamente nella Casa del Grande Fratello Vip. La cosa è stata poi confermata da Miriana Trevisan e dalle sorelle Selassié, che avrebbero sentito un odore diverso da quello del tabacco.

Barù e Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip

Barù in passato aveva già scherzato sul modo in cui fa le sigarette con cartine e tabacco: “Ogni volta sembra che mi sto preparando una canna perché mi copro“. Da qui potrebbe essere nato il fraintendimento, visto che le concorrenti avrebbero chiesto delucidazioni. Il food influencer potrebbe anche aver dichiarato di sì scherzando, d’altronde la sua propensione all’umorismo è già apparsa chiaramente nel corso delle puntate.

I dubbi: come sarebbe entrata una canna nella Casa?

Sui social non sembrano in molti a credere che Barù stesse effettivamente fumando una canna.

La produzione del Grande Fratello Vip, infatti, controlla ogni oggetto portato all’interno della Casa dai concorrenti. Se di “erba” si tratta, più probabile che il gieffino stesse fumando CBD, la cosiddetta cannabis light legale in Italia.

Su Twitter alcuni utenti hanno pensato che le protagoniste della vicenda abbiano fatto partire il canna-gate di proposito, per noia o alla ricerca di visibilità. Un altro fa notare come all’epoca del canna-gate all’Isola dei Famosi, Miriana Trevisan fu tra quelle che si scagliò contro Eva Henger e difese Francesco Monte.

Cambiano i reality, cambiano i tempi, ma gli espedienti rimangono gli stessi.