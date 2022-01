Super Green Pass come ottenerlo e come recuperare il codice Authcode: i metodi più pratici

Cronaca Italia

Con l'entrata in vigore delle nuove norme anti-covid, che permettono di svolgere diverse attività solo se in possesso del Super Green Pass, i modi più pratici per recuperare il certificato.

Con il potenziamento del Super Green Pass sono aumentate le adesioni alla campagna vaccinale e quindi anche lo scaricamento della Certificazione Verde. Dopo la vaccinazione sono diversi i metodi per ottenerlo ma non sempre la mail contenente il codice Authcode (quello identificativo del Green Pass) arriva nei tempi previsti, anzi, in alcuni casi può succedere che non arrivi. Come fare dunque a ricevere il codice che permette di scaricare il pdf contenente il Green Pass oppure di metterlo sulle app Immuni e Io.

Green Pass: come scaricarlo se non arriva il codice Authcode

In caso di mancata recezione del codice Authcode con una mail o un sms, è possibile recuperarlo sul sito Certificazione verde Covid-19 e richiederlo utilizzando il codice fiscale e le ultime 8 cifre presenti sulla tessera sanitaria (utili all’identificazione).

A questi dati vanno aggiunti la data dell’evento, in questo caso la vaccinazione; questo metodo può essere utilizzato anche per recuperare i codici: CUN- tampone molecolare, NRFE- tampone antigenico, NUCG- certificato di guarigione.

Questo metodo può essere utilizzato anche in caso di vaccinazione all’estero, basta inserire il codice del documento presentato in sede di vaccinazione.

Se non si è iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ma si è vaccinati in Italia, basta inserire il codice fiscale o l’identificativo assegnato da Sistema Tessera Sanitaria e la data dell’ultima vaccinazione.

Altri modi per recuperare il Green Pass

Il codice Authcode non è solo uno strumento per inserire il Green Pass nelle app Immuni e Io, o per recuperare il pdf.

In caso di difficoltà il documento può essere recuperato anche in altri modi senza dover usare il codice. Basta ad esempio ripescarlo da fascicolo sanitario elettronico, nelle regioni in cui il servizio è attivo, dal quale sarà possibile scaricare il documento.

Altrimenti si può chiedere al proprio medico curante, pediatra, al farmacista, ai professionisti sanitari, nei laboratori pubblici e privati, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria. Il documento sarà così reperibile in formato cartaceo o digitale.