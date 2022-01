Alex Belli e Alessandro Basciano a muso duro, tensione al Grande Fratello Vip: Signorini invita alla calma

Grande Fratello

Alex Belli torna sulla scena della prima serata di Canale5 con un acceso confronto con Alessandro Basciano. Al Grande Fratello Vip l’attore, eliminato dal reality, smonta il neo-concorrente accusandolo di essere una sua fotocopia, nei modi e negli atteggiamenti. In passerella i due ragazzi si affrontano a muso duro con toni violenti e attacchi ai limiti del consentito: Alfonso Signorini li riporta all’ordine.

Alex Belli contro Alessandro Basciano: arriva il confronto

Al Grande Fratello Vip va in scena un confronto accesissimo tra un ex concorrente e una new entry di poche settimane: Alex Belli e Alessandro Basciano.

I due nella Casa non si sono mai incrociati, in quanto l’attore è stato squalificato dal gioco poche puntate prima dell’ingresso dell’ex corteggiatore di Uomini e donne. Tuttavia lo scontro si è consumato in puntata durante un intervento di Belli, che ha definito Basciano un suo copia e incolla, una vera e propria fotocopia nei modi e negli atteggiamenti. La replica di Alessandro non si è fatta mancare, ma questa sera i due vengono messi nuovamente a confronto da Alfonso Signorini.

In passerella va in scena un faccia a faccia dai forti toni, a cominciare da Alex Belli, che si avvicina minacciosamente al suo ‘rivale’: “Prima cosa in assoluto, tu non puoi parlare di mia moglie in questo modo: ritorna nel tuo posto“.

Basciano, dall’altro lato, gli chiede di non parlare più di lui oltre le mura di Cinecittà: “Non parlare più di me e fatti gli affari tuoi“.

Alessandro Basciano e Alex Belli, accuse reciproche: “Sei un buffone“

Alex Belli, di fronte a un Alessandro Basciano freezato dalla produzione, gli rivolge un filotto di sonore accuse. Dapprima le sue discutibili esternazioni, fatte assieme a Gianmaria, sulle donne della Casa. E, a seguire, sulla ‘tattica’ di Basciano di corteggiare Soleil, Sophie e Jessica: “Sei ridicolo, ritorna al tuo posto.

Buffone lo vai a dire a qualcun altro. Avevo una considerazione molto alta di Sophie, ma ho visto le cose che questa specie di tentatore ha detto di voi. Prima di tutto sciacquati la bocca prima di parlare delle donne, perché sei incastrato nel tuo ruolo di tentatore che ti esce malissimo. Mi stupisco anche di Gianmaria, che è un uomo e non dovrebbe fare comunella con questi personaggi qua. Il giochino delle tre carte ti è riuscito male, perché ti piace vincere facile“.

Sfreezato, Basciano prende parola e contrattacca: “Mi spiace che lui sia ancora qui a parlare di me.

Devi stare zitto, perché non conti un ca**o.

Sei un buffone, devi farti gli affari tuoi e non parlare più della mia vita“. E aggiunge infuriato: “Non devi più venire qua, hai rotto le pa**e“.

Alfonso Signorini invita alla calma: “Moderate i termini“

Uno spettacolo decisamente negativo, per i toni e per le parole utilizzate. Al punto che Alfonso Signorini, dallo studio, li riporta all’ordine: “Alessandro e Alex moderate i termini, perché non si può continuare così. Si può parlare con termini accesi, ma senza scendere a questi livelli“.

Alessandro Basciano, a seguire, torna ad attaccare l’attore: “Alex in primis si è permesso di attaccarmi, io non ho niente contro di lui, quindi si aspettasse una risposta.

Non parlare di niente, delle dinamiche che io creo non ti riguarda nulla. Tu non sei neanche un’unghia di quello che sono io, sei il nulla cosmico“. Belli, dal canto suo, ribatte: “Io non ho gelosia nei confronti di Soleil, ma ti dico semplicemente che i tuoi modi stanno venendo fuori“. L’acceso confronto si conclude con una inaspettata tregua, ma è lecito credere che tra i due non sia finita qui.