Amici 21, nata una nuova coppia? Nel video postato ci sarebbero le “prove”. Chi sono i nuovi innamorati

Amici 21 al momento non va in onda, ma Witty Tv ha rilasciato un video nel quale si vedono i ragazzi festeggiare il Natale. Proprio lì ci sarebbe l'indizio sulla nuova coppia.

Ad Amici 21 Babbo Natale pare aver regalato una nuova coppia, di chi si tratta? di Elena e Luigi. Anche se al momento mancano le conferme, i fan ne sarebbero convinti e ci sarebbero anche le “prove” che i loro sospetti siano veri.

Al momento Amici è fermo per il periodo natalizio, ma i ragazzi sono rimasti in casetta dove hanno passato il Natale insieme e proprio in un video di queste feste speciali, ci sarebbero gli indizi sulla nuova coppia.

Amici 21: c’è una nuova coppia, l’indizio

I fan di Amici hanno osservato con sguardo molto attento il video postato da Witty Tv sul Natale in casetta dei ragazzi di Amici 21, proprio in queste immagini hanno notato Elena e Luigi molto vicini e seduti ad un tavolo particolare.

I ragazzi hanno festeggiato il Natale insieme, nel video postato anche sui social e intitolato La vigilia di Natale in casetta, si vedono tutte le sorprese pensate per i concorrenti. I ragazzi hanno infatti ricevuto i doni inviati loro dalle famiglie, non solo, è stata poi organizzata la cena con due tavolate, quella delle coppie e quella dei single. Nella prima tavolata c’erano Serena e Albe, Alex e Cosmary, Sissi e Dario e Elena e Luigi; è questo quindi l’indizio principale che vede la nascita di una nuova coppia ad Amici 21.

Chi sono Elena e Luigi: la presunta nuova coppia di Amici 21

Elena Manuele ha 20 anni, originaria di San Gregorio di Catania, al suo ingresso nella scuola di Amici 21 era single.

Ha una sorella maggiore di nome Carla, ha frequentato il liceo linguistico per poi continuare con gli studi universitari. Oltre agli studi, Elena ha portato avanti la sua grande passione, quella per il canto e la musica (ha iniziato a suonare il piano a 12 anni). Elena ha anche praticato per anni danza classica.

Luigi Strangis ha 19 anni, è nato nel 2001 ed è originario di Lamezia Terme e anche lui è un cantante.

I due sono entrambi allievi di Rudy Zerbi.