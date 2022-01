Gianni Morandi resta in gara al Festival: il messaggio di scuse del cantante dopo il “guaio”

TV e Spettacolo

Gianni Morandi non sarà squalificato. Niente panico per i fan del Festival di Sanremo e di Gianni Morandi: dopo l’inconveniente di ieri il cantante resta in gara su decisione della Direzione artistica del festival in accordo con Rai1. Nelle scorse ore, per un errore, Morandi aveva pubblicato sui social un post che rivelava in parte la sua canzone, che come ormai è noto deve essere rivelata sul palco dell’Ariston.

Gianni Morandi resta in gara al Festival

Per la Direzione del Festival non si “ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa“, riporta AdnKronos.

Insomma, “L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente“. In conclusione: “Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi“.

Il messaggio di Gianni Morandi

Intanto, è apparso sui social un messaggio di scuse proprio di Gianni Morandi: “Questa volta l’ho fatta grossa.



Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo“. E ancora: “Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto“. Il cantante sottolinea quanto la cosa lo abbia colpito: “Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti , con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto“.

Poi conclude, neanche a dirlo, citando Anna: “Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna“.

I vip e altri cantanti hanno preso sul ridere quanto successo a Morandi e riempito di commenti il suo ultimo post. Vieri scrive: “Vai tranquillo Gianni” con un bel cuore rosso. Emma Marrone: “Daje Gianni!!!” e altro cuore, a testimonianza che l’amore lo sta travolgendo. Anche Mara Venier si accoda: “Io sono imbranata come te grande Gianni… ci vediamo a Sanremo“. Poi interviene l’unico che capisce veramente, Fedez, visto che anche lui ha rischiato nello stesso modo l’esclusione lo scorso anno: “Ti capisco Gianni, un abbraccio grande“.